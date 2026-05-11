В Верховной Раде Украины в конце апреля зарегистрировали законопроект, согласно которому правила пользования электросамокатами станут жестче. В частности, запретят ездить на тротуарах и пешеходных дорожках, вместо этого пользоваться нужно будет велодорожками или правой стороной дороги, пишет DW. А вот в Германии подобные правила существуют уже давно.

Какие правила для электросамокатов действуют в Германии?

Согласно общим правилам дорожного движения, в Германии ездить на электросамокате можно исключительно на велодорожках, или на дорогах, где велосипедисты имеют приоритет над автомобилями. А вот за езду на тротуаре или в пешеходной зоне можно получить штраф. Существует несколько исключений, но они всегда обозначены специальным дорожным знаком: "E-Scooter frei".

Кроме того, существует и возрастной предел – пользоваться электросамокатами можно только с 14 лет. Также запрещено брать к себе на самокат "пассажиров".



В Германии ездить на самокате вдвоем запрещено / Фото Pexels

Важно! Все самокаты в Германии должны иметь специальный номерной знак и страховку. А за езду в нетрезвом состоянии можно получить наказание, и разрешенные объемы опьянения такие же, как и для водителей автомобилей – 0,5 промилле. Предел действует только для людей старше 21 года, а вот младшим ехать на электросамокате с алкоголем в крови нельзя вообще.

А что в других странах Европы?

Германия – это далеко не единственная европейская страна, что строго регулирует электросамокаты. Поэтому если планируете пользоваться этим доступным транспортом за рубежом, лучше сначала запомнить несколько правил.

Италия

На тротуарах ездить так же запрещено, но здесь ограничения даже строже: выезжать на велодорожку также нельзя. Самокаты разрешены только на автодорогах и только в пределах населенных пунктов.

Водитель обязан иметь на голове шлем и не превышать скорость в 20 километров в час. Кроме того, становиться за руль разрешено только с 18 лет.

Австрия

Дети в Австрии могут получить водительские права уже в 9 лет – специальное удостоверение, позволяющее без присмотра ездить на велосипеде или электросамокате. В 12 лет никакие разрешения уже не нужны, но до 16 нужно носить шлем.

Максимально разрешенная скорость для этого транспорта – 25 километров в час.

Швейцария

Как и в Австрии, страховать электросамокат здесь необязательно, но пользоваться транспортом можно только с 16 лет. Для него здесь действуют те же самые правила, что и для велосипедов. Максимальная скорость – 20 километров в час.

Испания

В этой стране существует минимальный возраст для водителей электросамокатов – и это 16 лет. Обычная разрешенная скорость – 25 километров. Ни страховка, ни специальная права владельцам самокатов здесь не нужны, а вот правила относительно алкоголя строгие: 0,5 промилле в крови разрешено только опытным водителям. А для новичков верхний предел ниже – только 0,3 промилле.

Франция

Ездить на самокате можно с 14 лет, а также нужно позаботиться об обязательной страховке. Максимальная разрешенная скорость – 25 километров в час.

Важно! И Париж стал первым городом, официально запретившим аренду электросамокатов, пишет Euronews. Сделали это еще в 2023 году, а причиной стал рост количества травмированных из-за самокатов, а также 3 смертельных случая с ними.

Польша

В Польше, в отличие от большинства стран ЕС, на самокате можно выезжать на тротуар, но только в некоторых случаях. В частности, когда нет велодорожки или велосипедной полосы. А на дороге можно разгоняться до 30 километров в час.

На тротуаре максимальная разрешенная скорость – 4 – 6 километров, то есть не быстрее, чем обычная ходьба.

Где электросамокаты запрещены вообще?

Несколько стран в Европе вообще запретили пользование электросамокатами – и среди них Великобритания и Нидерланды. В последней запрет не полный, но не существует ни одной прокатной фирмы.

К слову, в Нидерландах строгие правила действуют не только в отношении электросамокатов – недавно один город в стране ввел довольно странный запрет: там отныне нельзя кормить чаек. Местные птицы настолько обнаглели, что постоянно вырывают еду у людей из рук.