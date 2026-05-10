Именно такие выводы показал новый рейтинг Happy City Index 2026, который оценивает города по десяткам показателей, непосредственно влияющих на повседневный комфорт жителей.

Какие города стали самыми счастливыми в 2026 году?

Лидером рейтинга в этом году стал Копенгаген. Исследователи отметили:

высокий уровень безопасности,

удобный общественный транспорт,

развитую велосипедную инфраструктуру,

низкий уровень ежедневного стресса.

В первую десятку также вошли:

Хельсинки,

Женева,

Уппсала,

Токио,

Тронгейм,

Берн,

Мальме,

Мюнхен,

Орхус.

Исследователи отмечают, что большинство городов-лидеров не являются мегаполисами. Это преимущественно города среднего размера, где система работает стабильно, а темп жизни не истощает людей ежедневным хаосом.



Копенгаген стал самым счастливым городом в 2026 году

Почему мегаполисы теряют позиции?

Несмотря на популярность среди туристов, большие города все чаще проигрывают в рейтингах комфорта жизни. Например:

Париж занял 25 место,

Лондон – 48,

а Нью-Йорк оказался лишь на 207 строчке.

Эксперты объясняют это высокой стоимостью жизни, перегруженным транспортом, шумом и постоянной информационной нагрузкой, которые создают фоновый стресс даже в наиболее развитых городах мира.

Что именно измеряет Happy City Index?

Рейтинг базируется не на субъективных впечатлениях, а на 64 показателях, которые влияют на качество жизни людей ежедневно. Среди основных критериев:

уровень безопасности;

качество воздуха и экология;

транспорт и мобильность;

доступ к медицине;

цифровые сервисы;

баланс между работой и личной жизнью;

доступность жилья;

эффективность городского управления.

Именно совокупность этих факторов формирует то, что исследователи называют "городским счастьем".

Почему Копенгаген снова стал первым?

Копенгаген уже не впервые возглавляет подобные рейтинги. Как пишет Nordisk Post, одной из главных причин называют продуманную городскую инфраструктуру и спокойный ритм жизни. В городе активно развивают велосипедный транспорт, зеленые зоны и общественные пространства, а уровень доверия жителей к власти остается одним из самых высоких в Европе.

Отдельно исследователи отметили низкий уровень повседневного стресса – именно этот показатель все чаще становится ключевым критерием "счастливого города". Аналитики отмечают, что в 2026 году люди все больше выбирают не "вау-эффект" крупных мегаполисов, а спокойствие, предсказуемость и комфорт повседневной жизни.

