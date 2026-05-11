У Верховній Раді України наприкінці квітня зареєстрували законопроєкт, згідно з яким правила користування електросамокатами стануть жорсткішими. Зокрема, заборонять їздити на тротуарах та пішохідних доріжках, натомість користуватися потрібно буде велодоріжками чи правою стороною дороги, пише DW. А ось у Німеччині подібні правила існують вже давно.

Цікаво Найщасливіші міста 2026: де люди справді живуть без щоденного стресу

Які правила для електросамокатів діють у Німеччині?

Відповідно до загальних правил дорожнього руху, у Німеччині їздити на електросамокаті можна винятково на велодоріжках, або ж на дорогах, де велосипедисти мають пріоритет над автівками. А ось за їзду на тротуарі чи в пішохідній зоні можна отримати штраф. Існує кілька винятків, але вони завжди позначені спеціальним дорожнім знаком: "E-Scooter frei".

Окрім того, існує й вікова межа – користуватися електросамокатами можна лише з 14 років. Також заборонено брати до себе на самокат "пасажирів".



У Німеччині їздити на самокаті вдвох заборонено / Фото Pexels

Важливо! Усі самокати у Німеччині повинні мати спеціальний номерний знак та страхування. А за їзду на підпитку можна отримати покарання, і дозволені обсяги сп'яніння такі ж, як і для водіїв автомобілів – 0,5 проміле. Межа діє лише для людей старших за 21 рік, а ось молодшим їхати на електросамокаті з алкоголем у крові не можна взагалі.

А що в інших країнах Європи?

Німеччина – це далеко не єдина європейська країна, що суворо регулює електросамокати. Тож якщо плануєте користуватися цим доступним транспортом за кордоном, краще спершу запам'ятати кілька правил.

Італія

На тротуарах їздити так само заборонено, але тут обмеження навіть суворіші: виїжджати на велодоріжку також не можна. Самокати дозволені лише на автодорогах та лише в межах населених пунктів.

Водій зобов'язаний мати на голові шолом та не перевищувати швидкість у 20 кілометрів на годину. Окрім того, ставати за кермо дозволено тільки з 18 років.

Австрія

Діти в Австрії можуть отримати водійські права вже у 9 років – спеціальне посвідчення, що дозволяє без нагляду їздити на велосипеді чи електросамокаті. У 12 років жодні дозволи вже не потрібні, але до 16 потрібно носити шолом.

Максимально дозволена швидкість для цього транспорту – 25 кілометрів на годину.

Швейцарія

Як і в Австрії, страхувати електросамокат тут необов'язково, але користуватися транспортом можна тільки з 16 років. Для нього тут діють ті ж самі правила, що й для велосипедів. Максимальна швидкість – 20 кілометрів на годину.

Іспанія

В цій країні існує мінімальний вік для водіїв електросамокатів – і це 16 років. Звичайна дозволена швидкість – 25 кілометрів. Ані страховка, ані спеціальна права власникам самокатів тут не потрібні, а ось правила щодо алкоголю суворіші: 0,5 проміле в крові дозволене лише досвідченим водіям. А для новачків верхня межа нижча – лише 0,3 проміле.

Франція

Їздити на самокаті можна з 14 років, а також потрібно подбати про обов'язкову страховку. Максимальна дозволена швидкість – 25 кілометрів за годину.

Важливо! Та Париж став першим містом, що офіційно заборонив оренду електросамокатів, пише Euronews. Зробили це ще 2023 року, а причиною стало зростання кількості травмованих через самокати, а також 3 смертельні випадки з ними.

Польща

У Польщі, на відміну від більшості країн ЄС, на самокаті можна виїжджати на тротуар, але лише у деяких випадках. Зокрема, коли немає велодоріжки чи велосипедної смуги. А на дорозі можна розганятися аж до 30 кілометрів за годину.

На тротуарі максимальна дозволена швидкість – 4 – 6 кілометрів, тобто не швидше, ніж звичайна ходьба.

Де електросамокати заборонені взагалі?

Кілька країн в Європі взагалі заборонили користування електросамокатами – і серед них Велика Британія та Нідерланди. В останній заборона не повна, але не існує жодної прокатної фірми.

До слова, у Нідерландах суворі правила діють не лише щодо електросамокатів – нещодавно одне місто в країні запровадило досить дивну заборону: там відтепер не можна годувати чайок. Місцеві птахи настільки знахабніли, що постійно виривають їжу в людей з рук.