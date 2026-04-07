Основна причина незвичної заборони – місцева влада побоюється, що мартини аж надто звикнуть до смачних "подарунків" від туристів та місцевих, і тоді їх стане у місті аж надто багато, пише NOS.

Чому у місті в Нідерландах заборонили годувати мартинів?

Місто Фліссінґен розташоване на узбережжі, тож не дивно, що там живе чимало мартинів – але для того, аби птахи не звикали до їжі в місті, а також не приставали до людей, влада ухвалила заборону на підгодовування.

Втім, є ще одна причина, чому давати їжу птахам забороняють – не всі людські смаколики їм підходять, хоча пернаті в моменті можуть на це не заважати, а тоді труяться. Мовиться зокрема про солону, солодку та смажену їжу – наприклад, картоплю фрі.

Проблема з підгодовуванням мартинів у місті вже "зайшла надто далеко" – і тому у мерії просто не бачать іншого рішення, окрім як ввести непопулярну заборону. Втім, поки що вона м'яка, і штрафів за порушення не передбачено.

Через це чимало місцевих, зокрема продавців з яток на узбережжі, де продають закуски та морозиво, не впевнені, чи заборона спрацює. Вони часто просять людей не кидати нічого птахам, і однаково знаходяться ті, хто годують їх прямо біля кіосків.

Наслідок простий – мартини до цього звикли та буквально вихоплюють їжу з рук.

До слова, навала мартинів – це проблема не лише у Фліссінґені. Зі схожими викликами зіштовхнулися й у Гарлемі, і в Лейдені, і в Гаазі. Зокрема, в Гаазі лише рік тому пропонували підкидати мартинам пігулки контрацептивної дії. Втім, зоозахисники висловили сумнів у доцільності такого рішення, адже ареал розмноження птахів однаково розташований за межами міста.

Тим часом у Великій Британії, де подібна проблема також існує, до порушників, що годують птахів, ставляться суворіше, пише The Sun. Зокрема аж 13 приморських містечок, де існує заборона, штрафують за годування мартинів на 100 фунтів стерлінгів.

