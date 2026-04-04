Бортпровідник, що літає вже не один рік та добре знає салон літака, розповів, які місця найкраще підходять для комфортного польоту: там практично не відчувається турбулентність, пише Express.

Де сидіти в літаку найкраще?

Турбулентність – це звичне явище на багатьох рейсах, і зазвичай через неї не варто перейматися. Втім, вона часто стає причиною занепокоєння туристів. На щастя, вибір правильного місця у салоні допоможе визначити, наскільки сильно ви відчуєте нерівності у польоті.

І якщо ви боїтеся висоти та польотів на літаку загалом – існує одне ідеальне місце.



Місце в літаку слід обирати уважно

Літак досить вузький, і тому бортпровідник Адам Ходж не радить сідати у задній частині салону – там турбулентність буде відчуватися досить сильно. Тож якщо ви нервуєте під час зльоту чи посадки, краще обрати місця між рядами 5 – 10, або ж 25 – 30.

Це не зовсім ззаду чи спереду, але ви також поруч з екіпажем, тому, якщо у вас є якісь запитання, поруч є бортпровідники, які можуть допомогти,

– пояснив він.

Окрім того, дуже вдалим вибором буде місце біля вікна, пише Travel Guard.

