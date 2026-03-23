Результати виявилися несподіваними. Дослідження підготувало видання Business Insider.

Які міста у Польщі визнали найкращими для життя?

Цього року перше місце розділили одразу два міста – Познань та Жешув. Натомість Вроцлав, попри статус одного з ключових економічних центрів країни, показав несподівано слабкий результат. Місто опинилося на третьому місці з кінця разом із Гожув Вєлькопольський. Нижче в рейтингу розташувалися лише Краків та Кельце.

Повний рейтинг найкращих міст для життя у Польщі виглядає так:

  • Познань та Жешув,
  • Катовіце та Люблін,
  • Варшава,
  • Ольштин та Лодзь,
  • Гданськ та Щецин,
  • Бидгощ,
  • Білосток та Ополе,
  • Вроцлав та Гожув Вєлькопольський,
  • Краків,
  • Кєльце.

Чому Вроцлав не зайняв першу сходинку?

Вроцлав залишається одним із найважливіших економічних центрів Польщі, де активно розвиваються технології, логістика та інновації. Рівень безробіття там становить близько 2,3%, а середня зарплата в корпоративному секторі перевищує 10 тисяч злотих. Однак високі доходи не компенсують витрат: житло у місті залишається дорогим.

Середня ціна квадратного метра на вторинному ринку сягає понад 13 тисяч злотих, і середньостатистичний мешканець може дозволити собі придбати лише близько 0,75 квадратних метра нерухомості на місяць.


Чому Вроцлав не зайняв першу сходинку / Фото Unsplash

Однією з головних причин низької позиції стали проблеми з доступом до медицини. За даними NFZ, у 2026 році середній час очікування на прийом до спеціаліста у Вроцлаві становить близько 169 днів. У деяких випадках ситуація ще складніша:

  • гастроентеролог – до 456 днів,
  • кардіолог – 264 дні,
  • окуліст – 261 день.

Крім того, рівень злочинності також викликає занепокоєння. За перші три квартали 2025 року у місті зафіксували понад 14 тисяч правопорушень. Додатково експерти OECD звертають увагу, що різниця в якості життя між польськими містами все частіше пояснюється не лише економікою, а й рівнем міської інфраструктури та доступом до базових послуг.

Зокрема, у великих агломераціях, таких як Вроцлав, швидке зростання населення призводить до перевантаження транспорту, медицини та ринку житла, що безпосередньо впливає на щоденний комфорт мешканців.

