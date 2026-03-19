Нові дослідження та статистика Forum Business Travel показують: лідерами стабільно залишаються держави Північної та Центральної Європи.
Хто найпунктуальніший у Європі?
За даними європейських досліджень транспорту та авіаперевезень, до найпунктуальніших країн належать:
- Норвегія,
- Швеція,
- Данія,
- Естонія.
Саме ці країни демонструють найвищі показники своєчасності авіарейсів – понад 75 – 80% прибуттів без значних затримок.
Які країни є лідерами за пунктуальністю поїздів?
Якщо оцінювати залізничний транспорт, картина дещо інша. За даними Європейської комісії, серед країн ЄС найкращі результати показали:
- Нідерланди – близько 88% поїздів прибувають вчасно,
- Бельгія,
- Болгарія,
- Данія,
- Іспанія.
У середньому по ЄС показник пунктуальності становить близько 87%. Окремо варто відзначити Швейцарія – її часто називають еталоном точності, адже поїзди там курсують "як годинник".
Чому саме ці країни?
Експерти пояснюють високу пунктуальність кількома факторами:
- інвестиції в інфраструктуру;
- чітке планування транспортних систем;
- культурне ставлення до часу як до цінності.
Зокрема, у країнах Північної Європи поширене так зване "лінійне сприйняття часу", коли запізнення вважається неповагою до інших. Не всі країни демонструють високі результати. Наприклад, у Німеччина останніми роками фіксують проблеми із затримками поїздів через перевантажену інфраструктуру та недофінансування.
Яка країна вважається найщасливішою у світі?
Фінляндія знову очолила глобальний рейтинг щастя і вже дев'ятий рік поспіль утримує статус найщасливішої країни у світі. Такі дані наводяться у щорічному World Happiness Report, який оцінює рівень добробуту населення у 147 країнах.
Експерти пояснюють стабільне лідерство Фінляндії поєднанням кількох факторів:
- високий рівень довіри до державних інституцій,
- розвинена система соціального захисту,
- якісна освіта та медицина,
- а також низький рівень корупції.
Важливу роль відіграє і загальна соціальна рівність, коли різниця між доходами громадян є відносно невеликою.