Новые исследования и статистика Forum Business Travel показывают: лидерами стабильно остаются государства Северной и Центральной Европы.

Кто самый пунктуальный в Европе?

По данным европейских исследований транспорта и авиаперевозок, к самым пунктуальным странам относятся:

Норвегия,

Швеция,

Дания,

Эстония.

Именно эти страны демонстрируют самые высокие показатели своевременности авиарейсов – более 75 – 80% прибытий без значительных задержек.



Какая страна является самой пунктуальной в Европе / Фото Unsplash

Какие страны являются лидерами по пунктуальности поездов?

Если оценивать железнодорожный транспорт, картина несколько иная. По данным Европейской комиссии, среди стран ЕС лучшие результаты показали:

Нидерланды – около 88% поездов прибывают вовремя,

Бельгия,

Болгария,

Дания,

Испания.

В среднем по ЕС показатель пунктуальности составляет около 87%. Отдельно стоит отметить Швейцарию – ее часто называют эталоном точности, ведь поезда там курсируют "как часы".

Почему именно эти страны?

Эксперты объясняют высокую пунктуальность несколькими факторами:

инвестиции в инфраструктуру;

четкое планирование транспортных систем;

культурное отношение ко времени как к ценности.

В частности, в странах Северной Европы распространено так называемое "линейное восприятие времени", когда опоздание считается неуважением к другим. Не все страны демонстрируют высокие результаты. Например, в Германии в последние годы фиксируют проблемы с задержками поездов из-за перегруженной инфраструктуры и недофинансирования.

