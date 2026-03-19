Новые исследования и статистика Forum Business Travel показывают: лидерами стабильно остаются государства Северной и Центральной Европы.

Кто самый пунктуальный в Европе?

По данным европейских исследований транспорта и авиаперевозок, к самым пунктуальным странам относятся:

  • Норвегия,
  • Швеция,
  • Дания,
  • Эстония.

Именно эти страны демонстрируют самые высокие показатели своевременности авиарейсов – более 75 – 80% прибытий без значительных задержек.


Какая страна является самой пунктуальной в Европе

Какие страны являются лидерами по пунктуальности поездов?

Если оценивать железнодорожный транспорт, картина несколько иная. По данным Европейской комиссии, среди стран ЕС лучшие результаты показали:

  • Нидерланды – около 88% поездов прибывают вовремя,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Дания,
  • Испания.

В среднем по ЕС показатель пунктуальности составляет около 87%. Отдельно стоит отметить Швейцарию – ее часто называют эталоном точности, ведь поезда там курсируют "как часы".

Почему именно эти страны?

Эксперты объясняют высокую пунктуальность несколькими факторами:

  • инвестиции в инфраструктуру;
  • четкое планирование транспортных систем;
  • культурное отношение ко времени как к ценности.

В частности, в странах Северной Европы распространено так называемое "линейное восприятие времени", когда опоздание считается неуважением к другим. Не все страны демонстрируют высокие результаты. Например, в Германии в последние годы фиксируют проблемы с задержками поездов из-за перегруженной инфраструктуры и недофинансирования.

Какая страна считается самой счастливой в мире?

Финляндия снова возглавила глобальный рейтинг счастья и уже девятый год подряд удерживает статус самой счастливой страны в мире. Такие данные приводятся в ежегодном World Happiness Report, который оценивает уровень благосостояния населения в 147 странах.

Эксперты объясняют стабильное лидерство Финляндии сочетанием нескольких факторов:

  • высокий уровень доверия к государственным институтам,
  • развитая система социальной защиты,
  • качественное образование и медицина,
  • а также низкий уровень коррупции.

Важную роль играет и общее социальное равенство, когда разница между доходами граждан является относительно небольшой.