Несмотря на то, что не так давно Ryanair увеличил максимальные размеры разрешенной ручной клади, правила относительно того, что нельзя в нее класть, остались неизменными, пишет Express. И для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда вас не пустят на желанный рейс, лучше ознакомиться с правилами заранее.

Интересно Большинство и не догадывается: эта страна имеет самые странные границы в мире, и она в Европе

Что нельзя класть в ручную кладь?

Среди всех запрещенных вещей для ручной клади есть всего несколько, о которых путешественники забывают чаще всего – они кажутся очень обыденными и безопасными, а все же вызывают проблемы при проверке безопасности.

Итак, основные предметы, по которым ведутся оживленные дискуссии – это маникюрные ножницы и бритвы, пишет Sky Team. В большинстве аэропортов эти средства гигиены не вызовут вопросов – но некоторые все же советуют заменить ножницы на щипчики. Но иногда проблемы все же возникают.

Въезд в Турцию запрещен. Парень на кассе заставил меня выбросить маникюрные ножницы в мусор. Держите их в зарегистрированном багаже,

– поделился один пассажир в Reddit.

В этом случае лучше пользоваться правилом, что если предмет достаточно дешевый, и вы не уверены в том, можно ли их везти в ручной клади, лучше купить его уже в месте назначения. Между тем в компании Ryanair пишут, что предметы с острым концом и краем нельзя брать на борт – но их можно упаковать как часть зарегистрированного багажа.

Впрочем, предметы "с острым концом или краем" – это те, длина лезвия которых превышает 6 сантиметров. Поэтому с небольшими ножницами проблем, скорее всего, не будет. Также можно везти одноразовые бритвы в пластиковом корпусе.

