Попри те, що не так давно Ryanair збільшив максимальні розміри дозволеної ручної поклажі, правила щодо того, що не можна в неї класти, залишилися незмінними, пише Express. І для того, аби не опинитися в ситуації, коли вас не пустять на омріяний рейс, краще ознайомитися з правилами заздалегідь.
Цікаво Більшість і не здогадується: ця країна має найдивніші кордони у світі, й вона у Європі
Що не можна класти у ручну поклажу?
Серед усіх заборонених речей для ручної поклажі є всього кілька, про які мандрівники забувають найчастіше – вони видаються дуже буденними та безпечними, а все ж викликають проблеми під час перевірки безпеки.
Отож, основні предмети, щодо яких ведуться жваві дискусії – це манікюрні ножиці та бритви, пише Sky Team. В більшості аеропортів ці засоби гігієни не викличуть запитань – але деякі все ж радять замінити ножиці на щипчики. Але іноді проблеми все ж виникають.
В'їзд до Туреччини заборонений. Хлопець на касі змусив мене викинути манікюрні ножиці у сміття. Тримайте їх у зареєстрованому багажі,
– поділився один пасажир у Reddit.
У цьому випадку найкраще користуватися правилом, що якщо предмет досить дешевий, і ви не впевнені у тому, чи можна їх везти у ручній поклажі, краще купити його вже у місці призначення. Тим часом у компанії Ryanair пишуть, що предмети з гострим кінцем та краєм не можна брати на борт – але їх можна спакувати як частину зареєстрованого багажу.
Втім, предмети "з гострим кінцем чи краєм" – це ті, довжина леза яких перевищує 6 сантиметрів. Тож з невеликими ножицями проблем, скоріш за все, не буде. Також можна везти одноразові бритви у пластиковому корпусі.
Перед поїздкою до Іспанії туристам слід запам'ятати кілька важливих місцевих правил. За їхнє порушення можна отримати чималий штраф.
Окрім того, новий штраф для туристів впроваджують також на Майорці – і він досягає аж 200 євро. Отримати його досить просто.