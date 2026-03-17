Вже зараз мандрівникам, що хочуть побувати в історичному містечку Алькудія, загрожують значні штрафи, якщо вони порушать нові правила, пише Express.

Цікаво Подорожі до Польщі подорожчають: вже цього року там може з'явитися туристичний збір

Яких штрафів слід остерігатися туристам на Майорці?

Мальовниче селище Алькудія на північно-східному узбережжі Балеарських островів оголосило про серйозні зміни у правилах дорожнього руху. І туристи, незалежно від того, чи знали вони про новий закон, змушені будуть заплатити штраф у випадку його порушення. Цей штраф досягає аж 200 євро.

Зокрема, в Алькудії відтепер заборонений будь-який рух транспорту у середньовічному старому місті. Ця територія перетвориться у повністю пішохідну зону, а ось водії, що перетнуть її без дозволу, будуть оштрафовані.

Таким чином місцева влада намагається захистити історичний центр, а також зменшити кількість заторів там. Зміни є частиною більшого плану "Illa de Vianants", що має перетворити частини старого міста та прилеглих районів на повністю пішохідні зони.

В'їжджати туди зможуть лише мешканці, що мають гаражі на території, авторизовані транспортні засоби та служби доставки – але тільки в обмежені години, пише Majorca Daily Bulletin.

Мета полягає в тому, щоб покращити безпеку пішоходів, зменшити дорожній рух та захистити спадщину історичного центру, надаючи пріоритет людям над транспортними засобами,

– заявила радниця з питань туризму Джоан Сендін.

Що ще потрібно знати перед поїздкою до Іспанії?