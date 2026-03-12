Спроби запровадити туристичний збір у Польщі робилися неодноразово – втім, цього разу усе вказує на те, що ініціативу таки можуть схвалити, пише In Poland.

Цікаво Її прапор часто не впізнають та плутають: ось 5 цікавих фактів про Словенію

Що зміниться після запровадження туристичного збору?

Якщо туристичний збір все ж запровадять, тоді практично кожен, хто планує відпочинок у Польщі, буде змушений витратити більше. Згідно з формулюванням законопроєкту, муніципальні ради зможуть стягувати збір з усіх людей, що зупиняються у місті на понад 24 години з туристичною, рекреаційною чи навчальною метою.

Податок, втім, не буде обов'язковим до запровадження.

Нараз також ще не визначена й остаточна сума цього збору на добу, але раніше озвучувалися різні суми – від 5 до 11 злотих. Але від його сплати планують звільнити кілька категорій туристів:

членів багатодітних сімей;

осіб з інвалідністю;

осіб, старших за 70 років.

До речі, до уряду раніше звертався з проханням запровадити податок для туристів Краків. Це місто є другим за величиною у Польщі та найпопулярнішим туристичним напрямком у країні. Лише 2024 року місто відвідали понад 7 мільйонів туристів, і 900 000 з них – іноземці, пише Notes from Poland.

Що ще слід знати перед поїздкою до Польщі?