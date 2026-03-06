Про це повідомив Польському радіо речник PANSA Марцін Хадай. Таке рішення ухвалили через неодноразовий перетин кордону з боку безпілотників невідомого походження.

Дивіться також Іран атакував безпілотником аеропорт в Азербайджані: відео наслідків влучання

Що відомо про заборону?

Заборона буде продовжена з 10 березня і триватиме до 9 червня. Ініціатором запровадження обмежень виступило Оперативне командування Збройних сил Польщі. Військові пояснюють цей крок необхідністю підвищення рівня безпеки та проведення заходів, пов'язаних із обороною держави.

Чи працюватимуть аепопорти Перемишля та Жешува?

Як пояснили у PANSA, обмеження стосуватимуться трьох кілометрів від поверхні землі. І охопить усі повітряні судна, в тому числі безпілотні. Для пересічного громадянина найбільш помітною буде заборона на розважальні та комерційні польоти малими літаками.



Де діятимуть обмеження / Фото PANSA

Ці обмеження також стосуються аерофотографів та геодезистів, для яких робота в прикордонній смузі стане практично неможливою без спеціального дозволу від PANSA. Винятком залишаються рятувальні операції, пожежогасіння та військові місії у межах НАТО.

Експерти відзначають, що авіакомпанії можуть бути змушені робити об'їзди, що призведе до незначного подовження часу рейсів до Азії. Уряд наголошує, що головним пріоритетом є захист критичної інфраструктури від сучасних методів шпигунства та саботажу з використанням дешевих безпілотних технологій. Таким чином, для більшості пасажирів заборона буде помітна лише опосередковано, аеропорти Перемишля та Жешува продовжать працювати, однак з урахуванням нових правил та обмежень у прикордонній зоні.

Що відомо про інциденти з БПЛА у Польщі?

Останнім часом над повітряним простором країн НАТО регулярно фіксують неідентифіковані дрони. Багато експертів припускають російське походження, однак офіційних підтверджень досі немає.

Наприкінці січня 2026 року поблизу військового центру радіоелектронної розвідки в польській Пшасниші стався загадковий інцидент. Там невідомий безпілотник впав всього за 70 метрів від сховища боєприпасів. Згодом БПЛА виявився іграшкою.