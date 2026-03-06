Об этом сообщил Польскому радио представитель PANSA Марцин Хадай. Такое решение приняли из-за неоднократного пересечения границы со стороны беспилотников неизвестного происхождения.

Смотрите также Иран атаковал беспилотником аэропорт в Азербайджане: видео последствий попадания

Что известно о запрете?

Запрет будет продлен с 10 марта и продлится до 9 июня. Инициатором введения ограничений выступило Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Военные объясняют этот шаг необходимостью повышения уровня безопасности и проведения мероприятий, связанных с обороной государства.

Будут ли работать аэропорты Перемышля и Жешува?

Как объяснили в PANSA, ограничения будут касаться трех километров от поверхности земли. И охватит все воздушные суда, в том числе беспилотные. Для рядового гражданина наиболее заметным будет запрет на развлекательные и коммерческие полеты малыми самолетами.



Где будут действовать ограничения / Фото PANSA

Эти ограничения также касаются аэрофотографов и геодезистов, для которых работа в пограничной полосе станет практически невозможной без специального разрешения от PANSA. Исключением остаются спасательные операции, пожаротушения и военные миссии в рамках НАТО.

Эксперты отмечают, что авиакомпании могут быть вынуждены делать объезды, что приведет к незначительному удлинению времени рейсов в Азию. Правительство отмечает, что главным приоритетом является защита критической инфраструктуры от современных методов шпионажа и саботажа с использованием дешевых беспилотных технологий. Таким образом, для большинства пассажиров запрет будет заметен лишь косвенно, аэропорты Перемышля и Жешува продолжат работать, однако с учетом новых правил и ограничений в пограничной зоне.

Что известно об инцидентах с БПЛА в Польше?

В последнее время над воздушным пространством стран НАТО регулярно фиксируют неидентифицированные дроны. Многие эксперты предполагают российское происхождение, однако официальных подтверждений до сих пор нет.

В конце января 2026 года вблизи военного центра радиоэлектронной разведки в польской Пшасныше произошел загадочный инцидент. Там неизвестный беспилотник упал всего в 70 метрах от хранилища боеприпасов. Впоследствии БПЛА оказался игрушкой.