Подробиці випадку розповідає Radio Zet. Випадок прокоментували й у військовій жандармерії.

Що відомо про військовий об'єкт, де впав БпЛА?

Цей підрозділ належить до спеціалізованих формувань розвідки та радіоелектронної боротьби. Він відповідає за збір інформації, перехоплення сигналів і постійний моніторинг радіоефіру на північному сході країни, зокрема в районі Сувальського коридору, який вважається одним із найвразливіших напрямків у разі потенційного конфлікту з Росією.

За даними джерел, чергова служба помітила БпЛА, що кружляв над базою, але не змогла йому завадити. Після падіння солдати перенесли апарат у будівлю. Це, ймовірно, стало помилкою, адже пристрій міг продовжувати передавати дані.

Військова жандармерія вже розпочала офіційне розслідування інцидент. За попередніми даними, ймовірно, це був розвідувальний дрон, який міг намагатися зчитувати сигнали або характеристики антенного поля центру.

Наразі обставини падіння та приналежність дрона встановлюються.

