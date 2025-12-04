Про це 24 Каналу розповів засновник і редактор sUAS News Гаррі Мортімер функціонувати, зауваживши, що поки незрозуміло, як саме буде функціонувати ця "стіна дронів". Важливо, щоб вона була дійсно ефективною, аби росіяни не змогли її "обійти".

До теми Європейська "стіна дронів" проти Росії: якою буде роль України на східному фланзі НАТО

Чи дійсно цей проєкт є дієздатним?

Як наголосив Мортімер, "стіна дронів" – це досить масштабний проєкт, довкола якого є багато питань. Важливо, аби тут вдалося досягнути скоординованого підходу, який працюватиме в різних країнах. Цього складно досягнути.

Попри це, Європі потрібно було б залучити до цього проєкту Україну, яка на практиці знає, як боротися проти російських безпілотників. Також вже зараз є певні моменти, над якими можна працювати.

Якби я це організовував, то зараз зібрав би керівників всіх аеропортів та військових та сказав би їм, що потрібно купити ось таке обладнання та діяти за єдиним сценарієм. Якщо росіяни зараз захочуть перекрити аеропорт в Європі, вони просто можуть подзвонити і сказати, що "бачили дрон". Це – неправильно. Я б покращував стратегію. Переконався би, що військові працюють разом з цивільними аеропортами, щоб нейтралізувати загрозу,

– сказав Мортімер.

"Стіна дронів" у Європі: коротко