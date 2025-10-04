Вони стосуються вартості, назви та реалістичності задуму. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Наскільки реалістичним є втілення "стіни дронів"?

Європейська комісія просуває ідею створення системи захисту від безпілотників, яку назвали "стіною дронів". Вона має охопити східний фланг ЄС і включати радарні системи та ракети-перехоплювачі для реагування на російські безпілотники.

Утім, ще до реалізації проєкт зіткнувся з критикою. Деякі країни вважають ініціативу логічною відповіддю на загрозу, тоді як інші ставлять під сумнів її вартість та реалістичність.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "ідеальної стіни не існує".

Але ми повинні чітко розуміти: ідеальної стіни для Європи не існує, ми говоримо про кордон довжиною 3000 кілометрів. Чи вважаєте ви, що це цілком можливо? Відповідь – ні,

– сказав лідер Франції.

Додаткову напругу викликає питання фінансування, передає видання. Брюссель хоче використати кошти ЄС, але для цього потрібна згода всіх країн.

Італія та Греція закликали, щоб оборонні проєкти приносили користь усьому союзу, а не лише східним країнам.

Прифронтові держави наголошують, що одного такого проєкту буде недостатньо. Водночас вважають, що ініціатива допоможе стримати провокації Росії.

Чи візьме участь Україна?