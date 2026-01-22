Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що головною проблемою залишається дефіцит якісної піхоти.

Що насправді визначає просування на фронті?

Кілл-зони розширюються з обох боків, і тактика зводиться до невеликої кількості піхоти на лінії зіткнення в оточенні дронів.

Я скептично ставлюся до подібних підходів. Якби існували суцільні кілл-зони, то чому українці не просувалися успішно в періоди, коли мали перевагу в безпілотниках. Натомість бачимо просування російської армії, яка поступово, хоч і повільно, захоплює територію,

– сказав Шарп.

Вся справа в комплексних заходах – кілл-зони існували в усіх війнах з 1905 року з різними засобами ураження: кулемети, артилерія, гвинтівковий вогонь, танки. Проте все завжди впиралося в людей на землі, які захоплюють і утримують позиції.

Чому вирішальним залишається дефіцит піхоти?

"Це не порожнеча, не дрон вішає прапор на будівлі міськради Куп'янська чи Мирнограда. Сенс у тому, що все перераховане – артилерія, безпілотники – є важливими інструментами", – наголосив Шарп.

Кілька років тому, коли щось вдавалося або не вдавалося, саме про це говорили як про інструмент перемоги. Генерал Залужний свого часу стверджував, що потрібна певна кількість стволів, снарядів і техніки для перемоги у війні.

Після невдалого українського наступу влітку 2023 року раптом заговорили про мінні поля як про непереможну зброю.

Дрони дуже важливі, але не варто забувати про традиційні засоби. Вони стали найважливішим інструментом у цій війні з ряду об'єктивних і суб'єктивних причин, але не можна робити з них фетиш. Це було б помилково,

– наголосив Шарп.

