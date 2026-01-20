Ігнат в ефірі телемарафону розповів й про інші типи БпЛА якими ворог атакує Україну.

Дивіться також Летіло дуже багато балістики, – Ігнат про особливість атаки

Яку небезпеку несуть реактивні БпЛА?

Юрій Ігнат зазначив про проблеми через застосування ворогом реактивних дронів. Він наголосив, що збивати такі дрони в рази важче через їхню шалену швидкість, що робить їх схожими на крилаті ракети на радарах. Це дуже ускладнює прийняття рішень.

Реактивні БпЛА фактично щодня уже і вночі, і протягом дня атакують. Це не є масовані удари, але спостерігається така динаміка щодо збільшення цього засобу ураження,

– зазначив Юрій Ігнат.

Такі БпЛА можна ідентифікувати за характерним звуком та швидкістю, а їхнє використання є спробою Росії ускладнити перехоплення.

Що відомо про реактивні дрони?