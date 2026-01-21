Про це в ефірі Київ24 повідомив пілот батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша" 68 ОЄБр.

Що відомо про збільшені наступи росіян на Донеччині?

Пілот батальйону безпілотників з позивним "Гусь" розповів про ускладнення ситуації на фронті через збільшення живої сили противника. Він зазначив, що ворог почав сунути групами по 6-8 бійців.

Накопичуються в укриттях по дорозі до нашої зони відповідальності, пробують накопичуватися ближче до неї. Живої сили стало більше останні кілька днів, це правда,

– заявив військовий.

За його словами росіяни також підтягують резерви та своїх пілотів ближче до переднього краю. Натомість наші військові одразу виявляють їхні точки і відпрацьовують.

Ми звісно розбираємо їхні укриття, як тільки помічаємо їхнє накопичення. Також вражаємо їх ще по дорозі,

– додав пілот батальйону безпілотників.

Яка зараз ситуація на Донеччині?