Об этом в эфире Киев24 сообщил пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр.

Смотрите также Военнослужащий рассказал, как удается останавливать штурмы россиян возле Покровска

Что известно об увеличенных наступлениях россиян в Донецкой области?

Пилот батальона беспилотников с позывным "Гусь" рассказал об осложнении ситуации на фронте из-за увеличения живой силы противника. Он отметил, что враг начал сунуть группами по 6-8 бойцов.

Скапливаются в укрытиях по дороге к нашей зоне ответственности, пробуют накапливаться ближе к ней. Живой силы стало больше последние несколько дней, это правда,

– заявил военный.

По его словам россияне также подтягивают резервы и своих пилотов ближе к переднему краю. Зато наши военные сразу обнаруживают их точки и отрабатывают.

Мы конечно разбираем их укрытия, как только замечаем их накопление. Также поражаем их еще по дороге,

– добавил пилот батальона беспилотников.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?