Россия применяет скрытое продвижение малыми пехотными группами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Какая обстановка на Покровском направлении?

По словам Александра Сырского, российские войска усиливают давление: перебрасывают дополнительные резервы в Покровск и пытаются выявить уязвимые участки в украинской обороне.

Противник комбинирует тактику – от одиночных массированных штурмов до скрытого продвижения небольшими пехотными группами. В условиях такого характера боевых действий, подчеркнул Сырский, эффективная оборона требует максимальной осведомленности об обстановке, оперативных и гибких решений, а также четких расчетов.

Отдельный акцент во время совещаний сделали на сохранении жизни военнослужащих и поддержании боеспособности подразделений. По результатам докладов определили ключевые задачи для командиров, которые удерживают оборону на этом направлении.

Среди приоритетов:

усиление устойчивости оборонительных рубежей;

бесперебойное логистическое обеспечение;

повышение эффективности огневого поражения;

налаженное взаимодействие между всеми уровнями управления.

Кроме того, было принято решение о наращивании поддержки украинских подразделений, в частности за счет активного применения беспилотных систем.

"Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области", – заявил Сырский.

В ВСУ опровергли некоторые "захваты" россиян