Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко объяснил 24 Каналу, что несмотря на попытки противника прорваться, подавляющее большинство техники удается вовремя выявлять и уничтожать.

Смотрите также: Сами залезли в котел: эксперты разобрали, где россиянам нанесли невиданные ранее потери

Насколько критической является ситуация на Покровском направлении сейчас?

Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта, где оккупанты постоянно давят, используя неизменную тактику продвижения малыми пехотными группами.

Они просачиваются через стыки между украинскими позициями с целью проникновения в тыловые районы, где они накапливаются и атакуют позиции операторов дронов.

"Основная проблема – оперативно выявить вражеские группы, которые просочились, и зачистить участок ударно-поисковыми действиями. Поэтому аэроразведка работает круглосуточно, чтобы выявлять противника еще до выхода на наши позиции и эффективнее его уничтожать", – объяснил Борисенко.

Противник часто применяет моторизованные штурмы с использованием бронетехники, танков, автомобилей, квадроциклов и мотоциклов. Они пытаются сократить время выдвижения к переднему краю, чтобы украинские силы не успевали их уничтожить.

После спешивания пехота противника пытается накапливаться и закрепляться в лесополосах и на окраинах населенных пунктов, откуда их сложнее выбить. Подавляющее большинство вражеской техники удается вовремя выявлять и уничтожать с помощью дронов, артиллерии, минометов и подразделений огневой поддержки.

Ситуация очень сложная – за прошедшие сутки противник совершил 50 попыток штурмовых действий на направлениях Покровска, Мирнограда, Новопавловки, Никаноровки, Котлиного, Родинского и других населенных пунктов,

– отметил Борисенко.

Что еще известно о ситуации в Покровске?