Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко пояснив 24 Каналу, що попри спроби противника прорватись, переважну більшість техніки вдається вчасно виявляти та знищувати.

Наскільки критичною є ситуація на Покровському напрямку зараз?

Покровський напрямок залишається одним з найскладніших ділянок фронту, де окупанти постійно тиснуть, використовуючи незмінну тактику просування малими піхотними групами.

Вони просочуються через стики між українськими позиціями з метою проникнення в тилові райони, де вони накопичуються та атакують позиції операторів дронів.

"Основна проблема – оперативно виявити ворожі групи, які просочилися, та зачистити ділянку ударно-пошуковими діями. Тому аеророзвідка працює цілодобово, щоб виявляти противника ще до виходу на наші позиції та ефективніше його знищувати", – пояснив Борисенко.

Противник часто застосовує моторизовані штурми з використанням бронетехніки, танків, автомобілів, квадроциклів та мотоциклів. Вони намагаються скоротити час висування до переднього краю, щоб українські сили не встигали їх знищити.

Після спішування піхота противника намагається накопичуватися та закріплюватися в лісосмугах та на околицях населених пунктів, звідки їх складніше вибити. Переважну більшість ворожої техніки вдається вчасно виявляти та знищувати за допомогою дронів, артилерії, мінометів та підрозділів вогневої підтримки.

Ситуація дуже складна – минулої доби противник здійснив 50 спроб штурмових дій на напрямках Покровська, Мирнограда, Новопавлівки, Никанорівки, Котлиного, Родинського та інших населених пунктів,

– зауважив Борисенко.

Що ще відомо про ситуацію в Покровську?