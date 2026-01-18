Свою роботу показав 132 окремий розвідувальний батальйон, передає 24 Канал.

Як проходила зачистка під Покровськом?

Під час виконання бойових завдань на Покровському напрямку наземні групи 132 ОРБ зачистили ділянки протяжністю близько 900 метрів. Такий результат вдалось досягти лише за добу.

Операція здійснювалася в межах планової роботи з покращення тактичного положення та зниження активності противника в смузі відповідальності,

– пояснили військові.

Процес зачистки ділянки на Донеччині: дивіться відео

Як додали бійці, оператори БпЛА "Кари небесної" 132 батальйону постійно спостерігали за районом з повітря. Вони виявляли російських військових та контролювали їхнє переміщення.

Водночас мобільні групи на квадроциклах здійснювали маневровне просування та безпосередню зачистку.

Бійці 132 ОРБ запевнили, що контроль над ділянкою відновлено. Тепер противник не може використовувати її для укриття й маневру.

