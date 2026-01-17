Про це повідомляє Times з посиланням на інформацію британської розвідки, передає 24 Канал.

Яких втрат зазнають Росія та Україна у Куп'янську?

Як зазначає видання, про таке співвідношення втрат британських посадовців поінформували під час закритого брифінгу минулого тижня. Джерело в Міністерстві оборони Великої Британії уточнило, що точну кількість загиблих російських військових встановити складно, однак лише за минулий рік їхні втрати оцінюються у тисячі осіб.

Крім того, за даними розвідки, внаслідок контрнаступальних дій Сил оборони України напередодні Різдва близько 200 російських військових опинилися в оперативному оточенні безпосередньо в межах Куп’янська.

Як пояснив у розмові з 24 Каналом військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, у Куп'янську українські війська перебувають на західному боці Осколу, а російські війська – на протилежному і вони відрізані від шляхів постачання. Росіяни виснажені, у них немає води, їжі та закінчуються боєприпаси.

Які загальні втрати Росії?