Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії на війні?
Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати росіян на війні становлять:
- особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб;
- танків – 11 566 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 914 (+6);
- артилерійських систем – 36 261 (+31);
- РСЗВ – 1 615 (+1);
- засобів ППО – 1 278 (+1);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721);
- крилатих ракет – 4 136 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 74 601 (+115);
- спеціальної техніки – 4 044 (+0).
Втрати Росії на 17 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нещодавні успіхи Сил оборони
Держприкордонслужба відбила атаку російських сил на Харківщині. Також бійцям владось ліквідувати 21 російського військового, ще 11 дістали поранення.
Бригада НГУ "Рубіж" знищила стратегічну позицію росіян у селищі Дорожнє Покровського району. Удар по місцю зосередження в тилу зірвав спробу ворога просунутися в бік Добропілля.
Раніше повідомлялось, що СБУ разом із ВМС ЗСУ могли уразити завод "Атлант Аеро" в Таганрозі. На підприємстві, що виробляє дрони, виникла пожежа.