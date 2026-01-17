Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати росіян на війні становлять:

особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб;

танків – 11 566 (+3);

бойових броньованих машин – 23 914 (+6);

артилерійських систем – 36 261 (+31);

РСЗВ – 1 615 (+1);

засобів ППО – 1 278 (+1);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721);

крилатих ракет – 4 136 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 74 601 (+115);

спеціальної техніки – 4 044 (+0).

Втрати Росії на 17 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні успіхи Сил оборони