Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив у розмові з 24 Каналом, як Сили оборони України могли обрати саме цей завод з виробництва дронів у Таганрозі Ростовської області. Також вночі 14 січня дрони та, імовірно, ракети атакували завод "Емпілс" у Ростові-на-Дону, де уразили резервуари нафтопродуктів.

До теми Одна з найпотужніших на Півдні Росії: у Ростовській області могли атакувати електростанцію

За якими критеріями можуть обиратися об'єкти для ураження в Росії?

Ступак наголосив, що Росія виготовляє широку номенклатуру безпілотників – "Молнії", "Бандеролі", "Герані". Тільки "Гераней" – у модифікації "Шахеда" – вже 7 різноманітних варіантів. Їх могли виготовляти на ураженому заводі у Таганрозі, так само як і різне комплектування до безпілотників.

Зверніть увагу! Окрім ураження заводу "Атлант Аеро", Сили оборони у ніч 13 січня на окуповані території Запорізької області завдали удару по зенітному ракетному комплексу "Тор" у населеному пункті Черешневе, по ЗРК "Тунгуска" у Подспор'ї, радіолокаційній станції П-18-2 "Прима" у Лозуватці та по зосередженню живої сили ворога поблизу Любимівки.

"Якщо наші Сили оборони дотягуються до таких об'єктів, це означає, що ці об'єкти дійсно перемогли в українському тендері на ураження. Адже об'єктів у Росії дуже багато, а можливостей у нас – не так багато. Тому перед кожним таким ураженням відбуваються наради, і, можливо, навіть до крику доходить, що треба завдати удару саме по цьому об'єкту, тому що він важливий", – наголосив Іван Ступак.

Саме під час таких суперечок, за словами ексспівробітника СБУ, визначають, що має бути уражений певний об'єкт. Решта – перебуває у черзі на потім, тому що вони менш важливі на цей час щодо, наприклад, підриву постачання російських дронів для атак по Україні.

Що відомо про ураження заводу у Таганрозі?