Що відомо про бавовну у Ростові?

За даними російських телеграм-каналів, через атаку дронів та, ймовірно, ракет у західній частині міста спалахнула пожежа на території підприємства "Емпілс".

Місцеві повідомляють про ураження резервуарів нафтопродуктів – на місці спалахнуло яскраве полум'я, яке стає дедалі більшим. Втім влада влучання офіційно не коментує.

Крім того, у районі фіксують пошкодження у житловому секторі. У соцмережах поширюються кадри російського ППО – на одному з них ракета злетіла в небо, а потім розвернулася вниз і влучила в землю. Зафіксовано падіння уламків у квартирах кількох багатоповерхівок. Спалахнули пожежі.

Пропагандистське видання ТАСС зазначає, що наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. А під час розбору завалів в одній з квартир рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Вранці російське Міноборони повідомило, що сили "певео" нібито перехопили та знищили 48 українських безпілотників. Зокрема, 25 дронів нібито збили над Ростовською областю, 13 – над Ставропольським краєм, 5 – над Брянською, по 1 – над Білгородською та Курською областями та 3 – над тимчасово окупованим Кримом.

