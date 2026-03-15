Про це Зеленський сказав в інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії.

Як Росія допомагає Ірану?

Володимир Зеленський розповів, що росіяни налагодили виробництво ударних дронів за іранськими ліцензіями. Після чого, за його словами, вони почали передавати ці безпілотники Ірану.

У мене є 100% факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти близькосхідних сусідів Ірану,

– наголосив глава держави.

Президент додав, що з Україною поділилися розвідданими, які підтверджують, що деякі деталі в іранських дронах є російськими.

Окрім цього, Росія передає Ірану розвіддані та навіть знайшла "виправдання" своїх дій.

Моя розвідка повідомила мені, що росіяни діляться розвідданими з іранським режимом, допомагають їм... Також моя розвідка повідомила мені, що вони кажуть: "Якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідданими у цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму. Така їхня точка зору на це,

– пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський також заявляв, що Кремлю вигідна ескалація на Близькому Сході, адже доходи від продажу російської нафти різко зросли. За даними українського лідера, наразі вони становлять близько 150 мільйонів доларів на день.