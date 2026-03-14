Про це повідомив президент України в інтерв'ю Radio France.

Як співпрацюють Росія та Іран зараз?

За словами Зеленського, росіяни передають Ірану дрони-камікадзе типу "Шахед", які виробили на території Росії. БпЛА використовують, щоб атакувати об'єкти Сполучених Штатів та союзників у регіоні.

Раніше Іран передавав дрони Росії, а тепер вони роблять навпаки. Росія є союзником іранського режиму,

– додав лідер України.

Президент Зеленський також стверджує, що російському диктатору Путіну вигідна криза на Близькому Сході. Адже доходи від продажу російської нафти різко зросли. За даними українського лідера, наразі вони становлять близько 150 мільйонів доларів на день.

"Це гроші, які негайно інвестуються у воєнні зусилля Росії", – наголосив він.

Яка ситуація на Близькому Сході?