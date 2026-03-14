Про це повідомили в Axios. ЗМІ дізналися, чи погодився на це Дональд Трамп.
Дивіться також США можуть висадити десант і захопити ядерний арсенал Ірану, – Axios
Чому Путін різко захотів отримати іранський уран?
Під час телефонної розмови між двома президентами, Путін пропонував перевести 450 кілограмів збагаченого на 60% урану до Росії. Такої кількості вистачить на створення понад 10 ядерних бомб.
Ця пропозиція надходила не вперше. Вона не була прийнята,
– зазначив американський чиновник.
Дональд Трамп відмовився від цього. Чиновник додав, що позиція США полягає в тому, що країні потрібно переконатися, що уран захищений.
У виданні зазначили, що Росія вже має статус ядерної держави та раніше зберігала низькозбагачений уран Ірану в межах ядерної угоди 2015 року. Вона входить до небагатьох країн, які технічно здатні прийняти й зберігати такий матеріал.
Що Іран планує робити з ураном?
Під час останнього раунду переговорів щодо ситуації на Близькому Сході, Іран відкинув пропозицію США передати уран і запропонував розбавляти його на власних об'єктах під наглядом МАГАТЕ.
Президент розмовляє з усіма – Сі Цзіньпіном, Путіним, європейцями, і він завжди готовий укласти угоду. Але це має бути хороша угода. Президент не укладає поганих угод,
– зазначив американський чиновник.
Трамп зауважив, що забезпечення іранського урану є однією з ключових воєнних цілей США та Ізраїлю, а глава Пентагону Піт Гегсет наголосив, що США мають низку варіантів щодо отримання контролю над радіоактивним елементом.
Останні новини про іранський уран
США та Ізраїль можуть обговорювати можливість висадки спецпідрозділів для захоплення ядерного арсеналу Ірану, проте підземні об'єкти країни дуже добре укріплені.
МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерного озброєння, але висловлює занепокоєння через значні запаси збагаченого урану та обмежений доступ інспекторів.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що ядерну програму Ірану знищили завдяки діям Дональда Трампа. Він додав, що Іран й надалі плануватиме створення зброї масового ураження.