За словами глави Пентагону, Іран недооцінив рішучість президента США. Про це повідомив Піт Гегсет в інтерв'ю кореспонденту CBS News.

Як Трамп знищив ядерну програму Ірану?

Піт Гегсет розповів про знищення ядерної програми Ірану. Він наголосив, що це сталося завдяки рішучим діям та планам лідера США Трампа.

За словами глави Пентагону, США скинули бомби саме туди, куди було потрібно. Він додав, що Іран сподівається відновити свої плани у створені власної зброї.

Запитайте про це Ніколаса Мадуро, запитайте хуситів. Подивіться на південний кордон, на картелі та наркочовни. Коли президент Трамп каже, що він про щось подбає – він про це подбає,

– заявив Гегсет.

Нагадаємо, що МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерного озброєння, але висловлює занепокоєння через значні запаси збагаченого урану та обмежений доступ інспекторів. Водночас агентство не гарантує, що ядерна програма Ірану мала мирні наміри.

Що відомо про ядерну програму Ірану?