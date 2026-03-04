Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі Х.
Чи виробляв Іран ядерну зброю?
Голова МАГАТЕ у своїх звітах щодо Ірану та його ядерної програми зауважив, що доказів створення ядерної бомби немає. Водночас він висловив занепокоєння через значні запаси збагаченого урану, наближеного до збройового класу, а також через обмежений доступ інспекторів.
Також Гроссі повідомив, що доки Іран не розпочне співпрацю із МАГАТЕ у розв'язанні питань, пов'язаних із гарантіями, агентство не зможе підтвердити, що іранська ядерна програма має виключно мирний характер.
Що цьому передувало?
28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову повітряну операцію проти Ірану. Вже 1 березня іранський посол Реза Наджафі заявив, що противники атакували "мирні захищені ядерні об'єкти Ірану". На таке відреагували у МАГАТЕ та зауважили, що нині немає жодних ознак того, що ядерні об'єкти в Ірані були пошкоджені.
2 березня голова МАГАТЕ висловив занепокоєння ситуацією, яка відбувається на Близькому Сході.
3 березня МАГАТЕ все ж підтвердило влучання у ядерний об'єкт в Ірані. За даними агентства, на об'єкті пошкоджені вхідні будівлі підземного заводу зі збагачення палива. Водночас там повідомили, що радіологічні наслідки не фіксуються.