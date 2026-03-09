По словам главы Пентагона, Иран недооценил решимость президента США. Об этом сообщил Пит Хегсет в интервью корреспонденту CBS News.
Как Трамп уничтожил ядерную программу Ирана?
Пит Гегсет рассказал об уничтожении ядерной программы Ирана. Он отметил, что это произошло благодаря решительным действиям и планам лидера США Трампа.
По словам главы Пентагона, США сбросили бомбы именно туда, куда было нужно. Он добавил, что Иран надеется возобновить свои планы в создании собственного оружия.
Спросите об этом Николаса Мадуро, спросите хуситов. Посмотрите на южную границу, на картели и наркотики. Когда президент Трамп говорит, что он о чем-то позаботится – он об этом позаботится,
– заявил Гегсет.
Напомним, что МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерного вооружения, но выражает обеспокоенность из-за значительных запасов обогащенного урана и ограниченного доступа инспекторов. В то же время агентство не гарантирует, что ядерная программа Ирана имела мирные намерения.
Что известно о ядерной программе Ирана?
США и Израиль могут обсуждать возможность высадки спецподразделений для захвата ядерного арсенала Ирана. Речь идет о 450 килограммах урана.
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении подземного комплекса "Минзадехеи" на окраине Тегерана, где иранские ученые работали над ядерным оружием.
МАГАТЭ подтвердило повреждение входных зданий подземного завода по обогащению топлива в Иране. Радиологических последствий нет, дополнительного воздействия на сам завод не обнаружено.