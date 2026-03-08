Другою зацікавленою стороною в такій висадці є Ізраїль. Про це повідомили Axios.

Дивіться також Чи стануть курди піхотинцями Трампа у війні з Іраном: хто вони такі і чому ненавидять режим аятол

Чи правда, що США можуть захопити ядерний арсенал Ірану?

Чотири джерела, обізнані з переговорами США й Ізраїлю, кажуть, що так. Для цього в Іран можуть відправити спецпідрозділи.

Запобігання отриманню Іраном ядерної зброї є однією із заявлених військових цілей президента Трампа. 450 кілограмів 60-відсоткового збагаченого урану, які належать режиму і які можуть бути перетворені на зброю протягом декількох тижнів, є одним із ключових елементів досягнення цієї мети,

– мовиться в статті.

Довідка. Уран, збагачений до 60 відсотків, може використовуватись у військових цілях. Щоб створити ядерну зброю, потрібно збагатити уран до близько 90 відсотків.

Підземні об'єкти Ірану добре укріплені, тож завданням десантників буде проникнути туди.

Цікаво! Раніше Трамп говорив, що США можуть увести війська й операція проти Ірану перетвориться на наземну. 8 березня речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що таке поки не розглядають.

Журналісти вказують, що адміністрація Дональда Трампа розглядає два варіанти. Перший – вивезти уран з території Ірану, другий – "розбавити" його на місці за участі ядерних експертів – можливо, фахівців із МАГАТЕ.

Також США можуть захопити нафтовий острів Харк, адже саме через нього проходить більшість іранської нафти на експорт – 90 відсотків сирої нафти.

Показуємо острів Харк в Ірані на карті

Довідка. Харк – це острів у Перській затоці, який належить Ірану – за 25 кілометрів від узбережжя. Адміністративно острів входить до складу провінції Бушир. Там розташовано термінал експорту нафти й аеропорт. Острів розширює іранські територіальні морські претензії на нафтові родовища Перської затоки, мовиться у Вікіпедії.

Таким чином, острів Харк критично важливий для іранської економіки – і саме тому може стати ціллю США.

Що з іранською ядерною зброєю?