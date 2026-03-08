Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі в ефірі 24 Каналу заявив, що нинішній конфлікт може мати значно ширші наслідки, ніж очікують його ініціатори. За його словами, події навколо Ірану можуть стати початком довготривалих потрясінь на Близькому Сході.

Дивіться також Чи може війна на Близькому Сході вимкнути інтернет у всьому світі

Війна стала вигідною

Причини нинішньої операції слід шукати не лише в Ірані, а й у внутрішній політиці США та Ізраїлю. І Дональд Трамп, і Біньямін Нетаньягу зараз перебувають у вразливій позиції, тому війна для них стає способом мобілізувати суспільство і відвернути увагу від власних проблем. Саме цей чинник, на його думку, є одним із ключових у нинішньому загостренні.

У нас є два лідери – Нетаньягу і Трамп, які зараз слабкі. У Нетаньягу падає популярність і попереду вибори, а у США триває історія з файлами Епштейна. Схоже, Трамп залучений у неї значно більше, ніж йому хотілося б,

– зазначив Кремонезі.

Він пояснив, що в Ізраїлі Нетаньягу стикається з падінням популярності, загрозою виборів і можливими наслідками розслідувань. У США, за словами журналіста, Трамп також опинився під тиском через внутрішні скандали, тому тема зовнішньої загрози дозволяє йому апелювати до єдності американського суспільства.

Війна фантастично корисна для них. Вона відволікає увагу від внутрішніх проблем і створює популярність,

– наголосив він.

За його словами, саме тому риторика про велику небезпеку з боку Ірану виглядає радше політичним інструментом, ніж відображенням реального стану речей. Він вважає, що в цій історії внутрішній інтерес двох лідерів відіграє не меншу роль, ніж сама ситуація навколо Тегерана.

Спроба змінити режим у Тегерані може мати небезпечні наслідки

Журналіст припустив, що нинішня операція може бути пов'язана не лише з військовим тиском на Іран, а й зі спробами змінити політичну ситуацію всередині країни. За його словами, влада в Тегерані зараз ослаблена внутрішніми протестами та політичними кризами, тому деякі сили можуть вважати цей момент зручним для втручання.

Якщо ви хочете здійснити переворот в Ірані, це дуже підходящий момент. Саме зараз вони можуть спробувати досягти успіху,

– зазначив Кремонезі.

Він додав, що, за його спостереженнями, американські та ізраїльські спецслужби можуть контактувати з різними опозиційними групами всередині країни. Такі дії, на його думку, здатні суттєво змінити політичну ситуацію в Ірані.

Я думаю, що ми відкриваємо скриньку Пандори з багатьма проблемами, які побачимо вже найближчими тижнями і місяцями,

– наголосив журналіст.

Водночас він застеріг, що навіть якщо влада в Ірані ослаблена, це не означає швидкого завершення конфлікту. Спроба силового втручання у внутрішні справи Ірану може мати значно складніші наслідки, ніж очікують у Вашингтоні чи Тель-Авіві. За його словами, країна велика і неоднорідна, а влада має опору не лише у політичній верхівці, а й серед частини населення, особливо у провінціях.

До уваги! В Ірані обрали нового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї, однак його ім'я поки офіційно не оголошене. Рішення ухвалили 88 членів Асамблеї експертів.

Він пояснив, що навіть противники іранського режиму можуть змінити позицію, якщо країна зіткнеться із зовнішнім втручанням. У такій ситуації може виникнути хвиля патріотичного спротиву, коли частина суспільства почне підтримувати владу попри внутрішні суперечності.

Критики режиму можуть стати його захисниками. Люди можуть сказати: хто ви такі, щоб приходити і змінювати нашу країну,

– наголосив він.

Журналіст нагадав, що подібний сценарій уже спостерігався після вторгнення США в Ірак у 2003 році. Тоді швидке падіння режиму Саддама Хусейна переросло у багаторічний конфлікт і масштабну дестабілізацію регіону, і, за його словами, Іран може виявитися ще складнішим випадком.

Війна проти Ірану може стати ударом по Росії

Нинішній конфлікт має значення і для війни в Україні. Іран є одним із ключових союзників Москви та постачає Росії зброю, зокрема безпілотники, якими росіяни атакують українські міста. Тому ослаблення Тегерана неминуче створює проблеми і для Кремля.

Іран є союзником Росії. Вони співпрацюють, постачають дрони, і ці дрони використовуються проти України,

– зазначив Кремонезі.

Він підкреслив, що в разі зміни влади в Тегерані нове керівництво навряд чи буде підтримувати Москву так само активно. У такому випадку Росія може втратити ще одного важливого партнера на міжнародній арені.

Якщо відбудеться зміна режиму, нова влада точно не буде проросійською. Для Москви це стане ще одним ударом,

– наголосив він.

Кремонезі нагадав, що схожа ситуація вже сталася в Сирії, де Росія втратила значну частину впливу через війну. На його думку, подібний розвиток подій навколо Ірану може ще більше послабити позиції Кремля на Близькому Сході.

Що відомо про ситуацію в Ірані?