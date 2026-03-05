Американська компанія Amazon Web Services заявила, що під час останньої хвилі іранських ударів у регіоні були прямо вражені два її дата-центри в ОАЕ. Ще один у Бахрейні зазнав пошкоджень через вибух поруч.

За повідомленнями, удари завдавали іранські дрони, і це призвело щонайменше до тимчасових збоїв у роботі окремих сервісів AWS у регіоні. Компанія порадила клієнтам перенаправляти навантаження в інші регіони й оцінює масштаби відновлення. Хоча глобальних збоїв не було, втрата кількох центрів одночасно підриває звичні моделі резервування та показує, наскільки вразлива фізична інфраструктура хмарних сервісів під час бойових дій.

Удар по дата-центрах – частина ширшого циклу ескалації в Перській затоці. Перенесення бойових дій на цифрову інфраструктуру створює нові ризики для бізнесу й держструктур, особливо там, де дата-центри сконцентровані в географічно близьких регіонах.

Тим часом усередині Ірану продовжують діяти суворі обмеження доступу до інтернету, які почалися з масштабного відключення 8 січня і які, хоч іноді й пом'якшувалися, залишаються серйозним чинником інформаційної ізоляції. У лютому були випадки, коли рівень конективності падав до кількох відсотків від звичних показників, а доступ до VPN і соціальних мереж залишається обмеженим.

Чи може війна на Близькому Сході вимкнути інтернет у світі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Що відбувається з інтернетом в Ірані?

Перш за все жертвою іранського режиму став місцевий інтернет, який і так був обмеженим. З 8 січня 2026 року він перебуває у часткових блекаутах, які лише посилюються через американські удари.

Іранський режим вже давно намагається ізолюватися та створити свій власний "чебурнет", щоб усередині країни можна було контролювати весь цивільний трафік. Про це у коментарі 24 Каналу сказав Сергій Шишкін – експерт з питань інтернету, зв'язку та даних і співвласник провайдера "Фрегат".

Сергій Шишкін, експерт з питань інтернету, зв'язку та даних Врешті вони це влаштували: лише відсоток іранських високопосадовців має доступ до глобального інтернету, а всі решта замкнені в локальному інтернеті. Що це означає? Великим державним рубильником відрізали доступ для всіх іранців. Це сталося ще до ударів.

Щодо глобального впливу – Іран географічно розташований так, що є наземним перетином між Індією та Європою. Тому, за словами Шишкіна, внаслідок бойових дій частину кабелів дійсно можуть перебити, через що наявні маршрути трафіку будуть динамічно перебудовуватися: можливо, частина трафіку змінить маршрут. Наслідки не будуть суттєвими, запевняє експерт: наприклад, зросте пінг між Лондоном і Мумбаї на 50 мс.

Головний наслідок – іранці залишаться в ще більшому інформаційному вакуумі та будуть змушені споживати те, що їм покаже місцевий телевізор.

Дата-центр Amazon Web Services / Фото Amazon

Чи можливе повне відключення інтернету?

Щодо ударів Ірану по інших державах Перської затоки, зокрема по дата-центрах Amazon, це може призвести до того, що в інших регіонах зросте навантаження на центри оброблення даних. Проте, на думку Шишкіна, загалом картина глобально не зміниться – Amazon зможе підняти інші потужності.

Про те, що масштабного обвалу не буде, думає і Сергій Колесниченко – операційний директор Ucloud. У коментарі 24 Каналу він зауважив, що ймовірні тимчасові перебої в роботі деяких регіональних сервісів, що повністю перенесли свої обчислювальні потужності та сховища даних на одного провайдера.

Сергій Колесниченко, операційний директор Ucloud При роботі на інфраструктурі кількох провайдерів за умови наявності правильно побудованої архітектури сервіси можуть продовжити працювати і користувачі таких сервісів не відчують простою. Також буде витрачений час на відновлення з бекапів тих сервісів, роботу яких зачепила атака. Частина сервісів відновиться відразу після підключення вимкнених серверів. Хмарна інфраструктура гігантів у галузі побудована таким чином, щоб автоматично нівелювати більшість відомих проблем, тому розподілити навантаження, вивести його за межі регіону конфлікту – це доволі реальна підйомна задача для гігантів типу AWS.

Вихід із ладу цілого дата-центру, безумовно, є серйозною подією для хмарної інфраструктури. Проте в більшості випадків такі інциденти не призводять до масштабного обвалу інтернету, чи глобального відключення сервісів, зазначає в коментарі 24 Каналу Андрій Губський, директор КБІС КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Андрій Губський, директор КБІС КПІ ім. Ігоря Сікорського Архітектура великих хмарних провайдерів, зокрема Amazon Web Services, побудована таким чином, щоб ізолювати подібні інциденти на рівні окремих дата-центрів або Availability Zone. У практиці хмарних платформ уже траплялися значно масштабніші інциденти, коли проблеми одночасно зачіпали кілька дата-центрів або цілий регіон. Навіть у таких випадках мова зазвичай йде про тимчасові перебої в окремих сервісах, а не про повне припинення роботи інтернету. Водночас для клієнтів конкретного дата-центру його вихід з ладу не обов’язково означає повну відмову інфраструктури.

За його словами, якщо сервіси розгорнуті з урахуванням принципів відмовостійкості, зокрема налаштоване реплікування даних і використовується розгортання в кількох Availability Zone або навіть у різних регіонах, то система продовжує працювати, а навантаження автоматично перерозподіляється. Саме тому для критичної цифрової інфраструктури основним є мультизонне або мультирегіональне розгортання сервісів. Губський пояснює, що такий підхід дозволяє забезпечити безперервність роботи навіть у разі фізичного пошкодження окремих дата-центрів чи регіональних збоїв.

З огляду на геополітичні ризики, зокрема на Близькому Сході, диверсифікація хмарної інфраструктури між регіонами є цілком реалістичною практикою, вважає експерт. Більшість сучасних платформ і архітектурних підходів передбачають можливість оперативного перерозподілу навантаження між регіонами без втрати стабільності та безпеки – за умови, що така архітектура була закладена під час проєктування системи.

Як робота інтернету може залежати від регіонів, де йдуть війни?

У сучасних конфліктах критична цифрова інфраструктура може стати побічною жертвою, додає менеджер з розвитку дата-центрів латвійської компанії Tet Маріс Гаугерс.

За його словами, коли хмарні дата-центри працюють у регіонах, схильних до геополітичної ескалації, фізичний ризик перестає бути теоретичним. Навіть якщо удар не спрямований безпосередньо на цифрову інфраструктуру, відключення електроенергії, вихід з ладу генераторів, перебої зі зв'язком або превентивна ізоляція електромереж можуть миттєво вплинути на доступність сервісів.

Це не означає, що "інтернет руйнується". Це означає, що регіональна концентрація хмарних ресурсів створює системний бізнес-ризик,

– пояснює Гаугерс.

Для країн та організацій, що працюють в умовах підвищених безпекових викликів, головне питання полягає не в тому, чи зможе AWS чи будь-який інший гіперскейлер відновити роботу, каже експерт. Вони зазвичай можуть це зробити. Питання в тому, чи перебуває ваша цифрова інфраструктура в регіоні, який піддається прямому кінетичному ризику.

З цієї точки зору, географічна диверсифікація – це не лише технічна стратегія, а стратегія безпеки. Як розповідає Гаугерс, європейські хмарні провайдери, що працюють у політично стабільних юрисдикціях ЄС, пропонують принципово інший профіль ризиків. Наприклад, Tet Cloud керує інфраструктурою у двох незалежних дата-центрах у Латвії та додатковому ЦОД у Франкфурті (Німеччина). Це створює географічне резервування всередині Євросоюзу під правовим захистом ЄС за умов енергетичної стабільності та безпекового периметра НАТО.

Для українського бізнесу, фінансових установ, державних організацій та технологічних компаній місцерозташування інфраструктури – це вже не просто питання затримки сигналу чи вартості, це питання суверенітету, безперервності та стійкості бізнесу,

– додає Гаугерс.

За словами експерта, з інциденту на Ближньому Сході, зокрема в ОАЕ, можна зробити висновки, що стійкість хмари – це питання геополітичної вразливості. Водночас диверсифікація навантажень у стабільні європейські юрисдикції суттєво знижує фізичні ризики для інфраструктури, зберігаючи при цьому високу доступність та стандарти відповідності. І у нинішніх безпекових умовах ця відмінність має вирішальне значення.

Але все це лишається актуальним, лише якщо континентальної території ЄС не торкнеться війна.