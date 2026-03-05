Американская компания Amazon Web Services заявила, что во время последней волны иранских ударов в регионе были прямо поражены два ее дата-центра в ОАЭ. Еще один в Бахрейне получил повреждения из-за взрыва рядом.

По сообщениям, удары наносили иранские дроны, и это привело как минимум ко временным сбоям в работе отдельных сервисов AWS в регионе. Компания посоветовала клиентам перенаправлять нагрузку в другие регионы и оценивает масштабы восстановления. Хотя глобальных сбоев не было, потеря нескольких центров одновременно подрывает привычные модели резервирования и показывает, насколько уязвима физическая инфраструктура облачных сервисов во время боевых действий.

Удар по дата-центрам – часть более широкого цикла эскалации в Персидском заливе. Перенос боевых действий на цифровую инфраструктуру создает новые риски для бизнеса и госструктур, особенно там, где дата-центры сконцентрированы в географически близких регионах.

Тем временем внутри Ирана продолжают действовать строгие ограничения доступа к интернету, которые начались с масштабного отключения 8 января и которые, хоть иногда и смягчались, остаются серьезным фактором информационной изоляции. В феврале были случаи, когда уровень коннективности падал до нескольких процентов от привычных показателей, а доступ к VPN и социальным сетям остается ограниченным.

Может ли война на Ближнем Востоке выключить интернет в мире – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Что происходит с интернетом в Иране?

Прежде всего жертвой иранского режима стал местный интернет, который и так был ограниченным. С 8 января 2026 года он находится в частичных блэкаутах, которые только усиливаются из-за американских ударов.

Иранский режим уже давно пытается изолироваться и создать свой собственный "чебурнет", чтобы внутри страны можно было контролировать весь гражданский трафик. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал Сергей Шишкин – эксперт по вопросам интернета, связи и данных и совладелец провайдера "Фрегат".

Сергей Шишкин, эксперт по вопросам интернета, связи и данных Наконец они это устроили: только процент иранских чиновников имеет доступ к глобальному интернету, а все остальные заперты в локальном интернете. Что это значит? Большим государственным рубильником отрезали доступ для всех иранцев. Это произошло еще до ударов.

Относительно глобального влияния – Иран географически расположен так, что является наземным пересечением между Индией и Европой. Поэтому, по словам Шишкина, в результате боевых действий часть кабелей действительно могут перебить, из-за чего имеющиеся маршруты трафика будут динамично перестраиваться: возможно, часть трафика изменит маршрут. Последствия не будут существенными, уверяет эксперт: например, вырастет пинг между Лондоном и Мумбаи на 50 мс.

Главное следствие – иранцы останутся в еще большем информационном вакууме и будут вынуждены потреблять то, что им покажет местный телевизор.

Дата-центр Amazon Web Services / Фото Amazon

Возможно ли полное отключение интернета?

Относительно ударов Ирана по другим государствам Персидского залива, в частности по дата-центрам Amazon, это может привести к тому, что в других регионах возрастет нагрузка на центры обработки данных. Однако, по мнению Шишкина, в целом картина глобально не изменится – Amazon сможет поднять другие мощности.

О том, что масштабного обвала не будет, думает и Сергей Колесниченко – операционный директор Ucloud. В комментарии 24 Каналу он отметил, что вероятны временные перебои в работе отдельных региональных сервисов, которые полностью перенесли свои вычислительные мощности и хранилища данных на одного провайдера.

Сергей Колесниченко, операционный директор Ucloud При работе на инфраструктуре нескольких провайдеров при условии наличия правильно построенной архитектуры сервисы могут продолжить работать и пользователи таких сервисов не почувствуют простоя. Также будет потрачено время на восстановление из бэкапов тех сервисов, работу которых задела атака. Часть сервисов восстановится сразу после подключения отключенных серверов. Облачная инфраструктура гигантов в отрасли построена таким образом, чтобы автоматически нивелировать большинство известных проблем, поэтому распределить нагрузку, вывести ее за пределы региона конфликта – это довольно реальная подъемная задача для гигантов типа AWS.

Выход из строя целого дата-центра, безусловно, является серьезным событием для облачной инфраструктуры. Однако в большинстве случаев такие инциденты не приводят к масштабному обвалу интернета, или глобальному отключению сервисов, отмечает в комментарии 24 Каналу Андрей Губский, директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского.

Андрей Губский, директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского Архитектура крупных облачных провайдеров, в частности Amazon Web Services, построена таким образом, чтобы изолировать подобные инциденты на уровне отдельных дата-центров или Availability Zone. В практике облачных платформ уже случались значительно более масштабные инциденты, когда проблемы одновременно затрагивали несколько дата-центров или целый регион. Даже в таких случаях речь обычно идет о временных перебоях в отдельных сервисах, а не о полном прекращении работы интернета. В то же время для клиентов конкретного дата-центра его выход из строя не обязательно означает полный отказ инфраструктуры.

По его словам, если сервисы развернуты с учетом принципов отказоустойчивости, в частности настроено реплицирование данных и используется развертывание в нескольких Availability Zone или даже в разных регионах, то система продолжает работать, а нагрузка автоматически перераспределяется. Именно поэтому для критической цифровой инфраструктуры ключевым является мультизонное или мультирегиональное развертывание сервисов. Губский объясняет, что такой подход позволяет обеспечить непрерывность работы даже в случае физического повреждения отдельных дата-центров или региональных сбоев.

Учитывая геополитические риски, в частности на Ближнем Востоке, диверсификация облачной инфраструктуры между регионами является вполне реалистичной практикой, считает эксперт. Большинство современных платформ и архитектурных подходов предусматривают возможность оперативного перераспределения нагрузки между регионами без потери стабильности и безопасности – при условии, что такая архитектура была заложена при проектировании системы.

Как работа интернета может зависеть от регионов, где идут войны?

В современных конфликтах критическая цифровая инфраструктура может стать побочной жертвой, добавляет менеджер по развитию дата-центров латвийской компании Tet Марис Гаугерс.

По его словам, когда облачные дата-центры работают в регионах, подверженных геополитической эскалации, физический риск перестает быть теоретическим. Даже если удар не направлен непосредственно на цифровую инфраструктуру, отключение электроэнергии, выход из строя генераторов, перебои со связью или превентивная изоляция электросетей могут мгновенно повлиять на доступность сервисов.

Это не означает, что "интернет разрушается". Это означает, что региональная концентрация облачных ресурсов создает системный бизнес-риск,

– объясняет Гаугерс.

Для стран и организаций, работающих в условиях повышенных вызовов безопасности, ключевой вопрос заключается не в том, сможет ли AWS или любой другой гиперскейлер восстановить работу, говорит эксперт. Они обычно могут это сделать. Вопрос в том, находится ли ваша цифровая инфраструктура в регионе, который подвергается прямому кинетическому риску.

С этой точки зрения, географическая диверсификация – это не только техническая стратегия, а стратегия безопасности. Как рассказывает Гаугерс, европейские облачные провайдеры, работающие в политически стабильных юрисдикциях ЕС, предлагают принципиально другой профиль рисков. Например, Tet Cloud управляет инфраструктурой в двух независимых дата-центрах в Латвии и дополнительном ЦОД во Франкфурте (Германия). Это создает географическое резервирование внутри Евросоюза под правовой защитой ЕС в условиях энергетической стабильности и периметра безопасности НАТО.

Для украинского бизнеса, финансовых учреждений, государственных организаций и технологических компаний месторасположение инфраструктуры – это уже не просто вопрос задержки сигнала или стоимости, это вопрос суверенитета, непрерывности и устойчивости бизнеса,

– добавляет Гаугерс.

По словам эксперта, из инцидента на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ, можно сделать выводы, что устойчивость облака – это вопрос геополитической уязвимости. В то же время диверсификация нагрузок в стабильные европейские юрисдикции существенно снижает физические риски для инфраструктуры, сохраняя при этом высокую доступность и стандарты соответствия. И в нынешних условиях безопасности это отличие имеет решающее значение.

Но все это остается актуальным, только если континентальной территории ЕС не коснется война.