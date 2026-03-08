Про це йдеться в матеріалі Axios. Цю інформацію виданню надали чотири джерела, обізнані з переговорами.

Чи дійсно США та Ізраїль відправлять спецпідрозділи до Ірану?

У виданні зазначили, що запобігання отриманню Іраном ядерної зброї є однією із заявлених військових цілей президента США Трампа. 450 кілограмів збагаченого до 60% урану, що належать режиму, можуть бути перетворені на зброю протягом декількох тижнів, вважають у Білому домі.

Журналісти наголошують, що будь-яка операція з вилучення матеріалу, ймовірно, вимагатиме наявності американських або ізраїльських військ на іранській землі, які повинні будуть переміщатися по добре укріплених підземних об'єктах посеред війни.

Залишається незрозумілим, чи це буде американська, ізраїльська чи спільна місія. Ймовірно, це відбудеться лише після того, як обидві країни будуть впевнені, що іранські військові більше не можуть становити серйозної загрози для залучених сил,

– йдеться у матеріалі.

На брифінгу в Конгресі у державного секретаря Марко Рубіо запитали, чи буде гарантовано безпеку збагаченому урану Ірану.

"Людям доведеться піти та отримати його", – відповів Рубіо, не уточнюючи, хто це буде.

Ізраїльський чиновник з оборони заявив Axios, що Трамп та його команда серйозно розглядають можливість виряджання підрозділів спеціального призначення до Ірану для виконання конкретних місій.

Американський чиновник заявив, що адміністрація обговорювала два варіанти: повне вилучення матеріалу з Ірану або залучення ядерних експертів для його нейтралізації на місці. У місії, ймовірно, братимуть участь спеціальні оператори разом із вченими, можливо, з МАГАТЕ.

За даними двох джерел видання, такі операції були частиною переліку варіантів, презентованих Трампу перед початком війни проти Ірану.

Американський чиновник виклав оперативну проблему гарантування безпеки іранського урану.

Перше питання: де він знаходиться? Друге питання: як ми можемо дістатися до нього і як ми можемо отримати фізичний контроль над ним? А потім президент, Міністерство оборони та ЦРУ повинні будуть вирішити, чи ми хочемо фізично транспортувати його, чи розбавити на місці,

– зазначило джерело.

Що каже щодо вирядження військ Трамп?

Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One 7 березня, що введення наземних військ можливе, але лише "з дуже вагомої причини".

На запитання, чи можуть війська зайти для гарантування безпеки ядерних матеріалів, Трамп не виключив цього.

"Можливо, колись ми це зробимо. Ми ще не займалися цим. Ми б не робили цього зараз. Можливо, ми зробимо це пізніше", – сказав глава Білого дому.

Окрім урану, представники адміністрації повідомили Axios, що також обговорювалося захоплення острова Харг, стратегічного термінала, який відповідає приблизно за 90% експорту сирої нафти Ірану.

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк зазначив в етері 24 Каналу, що Дональд Трамп має небагато часу для ведення війни в Ірані через конституційні обмеження та низьку підтримку серед американців. Експерт наголосив, що рейтинг лідера США суттєво впав і становить 35%, а це суттєво важливо на тлі проміжних виборів, які незабаром відбудуться вибори до Конгресу й Сенату.

Як зараз розгортається операція США та Ізраїлю проти Ірану?