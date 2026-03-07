Про це йдеться у соцмережі Трампа Truth Social.

Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувалося на Близькому Сході у перші дні атак

Про що йдеться у новій заяві Трампа щодо Ірану?

Схоже, нова хвиля атак на Ірану очікується уже 7 березня.

Під серйозним розглядом з метою повного знищення та неминучої смерті через погану поведінку Ірану знаходяться райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як цільові,

– написав Трамп.

Він у своїй заяві нагадав, що Іран, який "ДУЖЕ сильно б'ють", перепросив та "здався" своїм близькосхідним сусідам, пообіцявши, що більше не стрілятиме по них.

Нагадаємо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан вибачився перед сусідніми країнами за обстріли. Він заявив про готовність припинити їх, якщо іранську територію не використовуватимуть для атак проти Тегерана.

Трамп вважає, що ця обіцянка була дана лише через невпинні атаки США та Ізраїлю.

"Вони прагнули захопити та правити Близьким Сходом. Це вперше за тисячі років, коли Іран програв навколишнім країнам Близького Сходу", – додав американський президент.

Він заявив, що Іран більше не є "задиракою Близького Сходу".

Що відбувається на Близькому Сході: останні новини