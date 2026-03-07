Об этом говорится в соцсети Трампа Truth Social.
О чем говорится в новом заявлении Трампа по Ирану?
Похоже, новая волна атак на Иран ожидается уже 7 марта.
Под серьезным рассмотрением с целью полного уничтожения и неизбежной смерти из-за плохого поведения Ирана находятся районы и группы людей, которые до этого момента не рассматривались как целевые,
– написал Трамп.
Он в своем заявлении напомнил, что Иран, который "ОЧЕНЬ сильно бьют", извинился и "сдался" своим ближневосточным соседям, пообещав, что больше не будет стрелять по ним.
Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними странами за обстрелы. Он заявил о готовности прекратить их, если иранскую территорию не будут использовать для атак против Тегерана.
Трамп считает, что это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля.
"Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это впервые за тысячи лет, когда Иран проиграл окружающим странам Ближнего Востока", – добавил американский президент.
Он заявил, что Иран больше не является "задирой Ближнего Востока".
Что происходит на Ближнем Востоке: последние новости
Иран совершил одну из самых успешных атак по США в Персидском заливе. Был уничтожен радар AN/TPY-2 на авиабазе в Иордании, что стало значительным ударом по противовоздушной обороне в регионе.
СМИ писали, что Трамп обсуждал возможность ввода американских войск в Иран. Впрочем, пока окончательное решение по этому поводу еще не принято.
Между тем эксперты обратили внимание, что Иран не поднимал своих истребителей против США и Израиля. Они объясняют это значительным технологическим отставанием иранской авиации от современных западных истребителей.