Об этом говорится в соцсети Трампа Truth Social.

Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходило на Ближнем Востоке в первые дни атак

О чем говорится в новом заявлении Трампа по Ирану?

Похоже, новая волна атак на Иран ожидается уже 7 марта.

Под серьезным рассмотрением с целью полного уничтожения и неизбежной смерти из-за плохого поведения Ирана находятся районы и группы людей, которые до этого момента не рассматривались как целевые,

– написал Трамп.

Он в своем заявлении напомнил, что Иран, который "ОЧЕНЬ сильно бьют", извинился и "сдался" своим ближневосточным соседям, пообещав, что больше не будет стрелять по ним.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними странами за обстрелы. Он заявил о готовности прекратить их, если иранскую территорию не будут использовать для атак против Тегерана.

Трамп считает, что это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля.

"Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это впервые за тысячи лет, когда Иран проиграл окружающим странам Ближнего Востока", – добавил американский президент.

Он заявил, что Иран больше не является "задирой Ближнего Востока".

Что происходит на Ближнем Востоке: последние новости