Об этом стало известно телеканалу NBC News. Там со ссылкой на источники утверждают, что тема ввода войск поднималась в разговорах главы Белого дома с окружением.
Планирует ли Трамп сухопутную операцию в Иране?
Американский президент во время частных разговоров с советниками и представителями Республиканской партии за пределами Белого дома обсуждал возможность размещения американских наземных войск. В этих дискуссиях он также описывал свое видение послевоенного Ирана.
Страна в его представлении должна оставаться со строго контролируемыми запасами урана. Речь идет также о важности сотрудничества между США и новой иранской властью в сфере добычи нефти, подобно отношениям Вашингтона с Венесуэлой.
По словам собеседников, речь шла не о масштабном вторжении США на территорию Ирана, а о потенциальном размещении ограниченного контингента американских военных для выполнения конкретных стратегических задач.
В то же время, по их словам, никаких окончательных решений или распоряжений о введении войск Трамп не принимал.
Кстати, политолог Олег Саакян в комментарии для 24 Канала объяснил, что объекты нефтедобычи, нефтеперерабатывающие заводы и ключевая энергетическая инфраструктура Ирана остаются вне зоны ударов США и Израиля. По его словам, атаки именно на эти сектора воспринимались бы Пекином как пересечение "красной линии", что заставило бы Китай перейти к гораздо более активной и жесткой позиции.
Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что информация основывается на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду национальной безопасности президента и не участвовали в этих обсуждениях.
Какова роль Украины и России в противостоянии на Ближнем Востоке?
По данным Washington Post, Москва передает Тегерану разведданные о расположении американских военных объектов в регионе. Это позволяет Ирану существенно повышать точность своих атак на позиции и силы США.
В Белом доме к этой информации отнеслись достаточно спокойно, заявив, что подобная помощь со стороны России по сути ничего не меняет.
Со своей стороны Киев готов делиться своим опытом и технологиями перехвата иранских дронов в формате "обмена оружием или технологиями", одновременно обращаясь к союзникам с просьбой предоставить дополнительные ракеты для Patriot, которых остро не хватает Украине.