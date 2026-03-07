Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что говорится о нефти, которая очень беспокоит Пекин. Вашингтон пытается вести себя осторожно, чтобы противостояние не обострило еще и политический конфликт с Си Цзиньпином.

Смотрите также Правительство Орбана призывает подписывать петицию против Украины после похищения инкассаторов Ощадбанка

Чего США хотят избежать в Иране?

Политолог отметил, что цели нефтедобычи, нефтепереработки и энергетического сектора в Иране не обстреливают, ведь страна является "бензоколонкой" для Китая. Именно такие обстрелы стали бы "красной линией" для Китая, после чего он бы стал активнее. Этого очень не хотят Соединенные Штаты.

Вашингтон ситуацию балансирует. Поэтому критических рисков, что регион, с точки зрения добычи и экспорта нефти, будет "гореть", нет. Сейчас весь вопрос в Ормузском проливе и том, как его разблокируют. Или силой США, или начнется угасание конфликта. Или Китай договорится с Ираном и США, деблокировав пролив,

– предположил он.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович предположил, что Китай может поддержать Иран только на словах, но физически вмешиваться не будет. Пекин может попытаться выступить посредником, но физически нет флота, баз и возможностей для противостояния с США.

Саакян также отметил, что для Трампа победой в войне с Ираном будет момент, когда он еще успеет из нее "выскочить". Президент США имеет время до конца марта и будет позиционировать свою победу вроде "поборника ядерного режима".

В то же время худшим сценарием для США будет затягивание противостояния на несколько месяцев. Тогда Трамп не сможет объявить себя победителем и понесет глобальные репутационные потери.

Что говорят в США о конце конфликта?