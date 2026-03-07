Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Китай теряет от этой ситуации, и это может парадоксально сблизить Пекин с Вашингтоном.

Станет ли Пекин на сторону Ирана в конфликте с США?

Китай является одним из ключевых партнеров Ирана, и его энергетическая безопасность напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке – более 50% нефтяного импорта Пекина поступает оттуда, из них 13% непосредственно из Ирана через Ормузский пролив.

Пекин наоборот уже звонил иранцам и требовал не перекрывать пролив. Проблема в том, что сейчас непонятно, кому вообще звонить в Иране – новое руководство официально не подтверждено. Пока Китай ожидает, но чем дольше продлится конфликт, тем активнее он будет действовать – вплоть до кулуарного давления на Тегеран,

– сказал Рейтерович.

Китай может попытаться выступить посредником, но физически нет флота, баз и возможностей для противостояния с США вне своей территории. Пекин может только наблюдать и надеяться сохранить свое экономическое влияние в регионе.

Пойдет ли Китай на сближение с Вашингтоном из-за нефтяного кризиса?

Индия уже отреагировала на обострение – снова наращивает закупки российской нефти, хотя еще недавно тенденция была обратной.

"Куда им еще сближаться с Россией – уже максимальное сотрудничество. Но Китай должен обратить внимание на ключевую вещь: Россия подписала с Ираном договор о стратегическом партнерстве и не помогла ему ничем. Россия надеется заработать на росте нефтяных цен, но это нереалистично – конфликт, надеемся, будет непродолжительным", – сказал Рейтерович.

Китай от затягивания конфликта только теряет из-за перебоев с нефтью – в отличие от России, которой это выгодно. Этот парадокс может толкнуть Пекин к сближению с Вашингтоном накануне встречи Трампа и Си Цзиньпиня в апреле.

Обратите внимание! Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа считает, что для Китая, который поддерживает Иран, события на Ближнем Востоке могут развернуться по двум сценариям. Первый – США полностью подчиняют себе Тегеран, меняют режим, устанавливают собственный и разрушают Иран как субъект. Иран сохраняет целостность и остается стратегическим союзником Китая, хотя бы из-за того, что он – противник США.

Как события на Ближнем Востоке влияют на экономику?