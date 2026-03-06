Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, какую роль в конфликте на Ближнем Востоке играет Китай. В то же время США, вероятно, готовятся, что война с Ираном затянется до сентября, ведь в Пентагоне планируют свои действия не менее 100 дней.
Какими способами Китай может поддерживать Иран в войне?
Кульпа отметил, что для Китая, который поддерживает Иран, события на Ближнем Востоке могут развернуться по двум сценариям:
- США полностью подчиняют себе Тегеран, меняют режим, устанавливают собственный и разрушают Иран как субъект.
- Иран сохраняет целостность и остается стратегическим союзником Китая, хотя бы из-за того, что он – противник США.
После удара, который получил Иран, очень быстро его потенциал был восстановлен. Но это бы не произошло, вероятно, без поддержки Китая. Также Иран получает помощь со стороны России в виде комплектования для "Шахедов", и этому есть доказательства,
– отметил он.
Более того, Иран получает поддержку из Беларуси, ведь много транспорта из Минска было отправлено в Тегеран, и этот канал был полностью рабочим.
Обратите внимание! Владимир Зеленский считает, что Россия могла бы больше помогать Ирану в войне, однако не имеет для этого лишних ресурсов. В то же время Москва оказывает определенную поддержку Тегерану – в иранских беспилотниках были обнаружены компоненты российского производства. Также украинский лидер считает, что Россия может предоставлять Ирану системы противовоздушной обороны, которых имеет достаточно.
Нельзя исключать, что Ирану еще и направит поддержку Северная Корея.
Пекин будет делать все для того, чтобы скрывать свою вовлеченность в помощь Тегерану. Он имеет такие возможности. У него может быть канал, например, через Афганистан, который имеет границу с Китаем и с Ираном. І удар из Пакистана по Афганистану может быть связан с этой ситуацией,
– предположил Петр Кульпа.
Если ситуация на Ближнем Востоке будет быстро меняться, то Китай продолжит поддерживать своих прокси. Так же как держит на плаву Северную Корею и Россию, которая бы, по мнению экс-секретаря польской делегации в парламенте НАТО, без поддержки КНР не имела бы возможностей вести войну и развалилась. Все это касается и Ирана, поэтому конфликт на Ближнем Востоке является именно геополитическим.
Как Китай может повлиять на войну на Ближнем Востоке?
Политолог Игорь Чаленко уверен, что конфликт между США и Ираном подходит к черте, когда может перерасти в третью мировую войну, если Китай "впишется в эту ситуацию". Если Пекин останется в стороне, то конфликт будет долговременным, и это будет иметь значительные последствия на рынке нефти.
По мнению политолога Олега Постернака, Дональду Трампу нужно реализовать три фактора, чтобы ослабить Китай. Это – Венесуэла, которую президент США уже покорил, это – Иран, который сейчас находится под давлением Америки, и это – Россия, вопрос по которой он пытается закрыть до апреля.
Также президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Китай имеет очень ограниченные рычаги влияния на ситуацию с Ираном. Если режим в Иране развалится, это станет мощным ударом по Пекину. Тогда США смогут контролировать подавляющее большинство энергоресурсов в мире.