Пекин призвал США и Израиль прекратить операцию и вернуться к переговорам. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, к чему это может побудить Си Цзиньпина и чем обернется для Кремля.

Может ли Китай оказывать скрытую поддержку Ирану?

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа считает, что Китай рассматривает 2 варианта действий по ситуации в Иране:

США полностью подчиняют себе Иран, меняют режим и разрушают эту страну как субъект. Иран сохраняется и остается стратегическим союзником Пекина, хотя бы потому, что он является противником Соединенных Штатов Америки.

По его словам, после предыдущих ударов потенциал Ирана был восстановлен. Это было бы невозможным без поддержки Китая.

Он заметил, что Иран получает поддержку со стороны России. Есть доказательства, например, использования антенн для "Шахедов". Также он получает поддержку из Беларуси. Потому что в свое время много транспортных средств отправлялись из Минска в Тегеран.

Думаю, что Китай будет делать все, чтобы скрыть свою вовлеченность в поддержку Ирана,

– сказал Кульпа.

Он добавил, что Пекин имеет такие возможности. Взять хотя бы канал через Афганистан, который имеет границу как с Китаем, так с Ираном. Ведь Китай поддерживает своих прокси – держит на плаву и КНДР, и Россию, которая без него не смогла бы вести войну и просто развалилась бы. То же касается Ирана.

К чему может прибегнуть Китай в отношении РФ из-за Ирана?

Бывший глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко заметил, что Трамп в последнее время выбивает все из-под россиян.

У Путина очень бледный вид,

– подчеркнул Огрызко.

Ведь российский диктатор заметно теряет влияние, еще с бывших республик Советского Союза. В частности, Азербайджан и Армения были пророссийскими, а стали проамериканскими. То же, добавил он, касается Сирии и Венесуэлы, где были свергнуты дружественные Кремлю режимы.

Это, конечно же, влияет на страны, входящие в некую "ось зла". Поэтому, отметил дипломат, американцы так или иначе вытаскивают из этой цепочки всех, для кого Россия была важной и нужной.

Китай прекрасно понимает, что ситуация меняется и явно не в пользу Путина. Ведь Кремль демонстрирует свое бессилие. В такой ситуации, по его мнению, Пекин начнет размышлять над тем, чтобы договариваться с США по России. Ее, возможно, лучше и выгоднее поделить в будущем, чем ссориться из-за этого с американцами.

Он напомнил, что на апрель запланирована встреча Трампа и Си Цзиньпина. Очевидно, на ней будут поднимать тему России. Потому что, поскольку российский "медведь" уже на этапе издыхания – об этом уже можно начинать говорить.

Поэтому, констатировал экс-министр, все события, что сейчас происходят, могут побудить Китай подумать, что лучше постепенно начинать отказываться от России, чтобы потом отхватить себе, по крайней мере, часть Восточной Сибири.

Как операция в Иране может приблизить конец войны в Украине?

Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что в ситуации с Ираном доминируют США. У Китая же очень ограниченные инструменты влияния. Если же рухнет режим в Иране, который является одним из столпов китайского влияния, то это очень сильно ударит по Си Цзиньпину.

По его словам, вся эта история на самом деле о том, что США могут подчинить себе львиную долю мирового контроля над энергоресурсами – нефтью и газом. Соединенные Штаты уже доминируют в сфере сжиженного газа, что связано с "арктической кампанией" Трампа на Аляске, в Канаде и даже в Гренландии.

Так же, заметил он, с Венесуэлой, которая ранее была ключевым поставщиком очень дешевой нефти для Китая. А теперь эта нефть фактически стала американской.

Если удастся свергнуть иранский режим – Китай потеряет последний козырь. Ведь раньше Си Цзиньпин мог маневрировать и давить на США, продолжая российскую войну в Украине благодаря ограничению доступа к редкоземельным металлам.

По его словам, у Китая все еще остается Россия и Центральная Азия, которые в целом могут перекрыть пробелы, возникающие в связи с перспективой падения режима в Иране.

Но это также будет создавать более широкое геополитическое пространство для США, в частности, в аспекте принуждения Си Цзиньпина к завершению российской войны в Украине, то есть отдачи того приказа, о котором говорят многие лидеры – об одном телефонном звонке,

– заявил Харитонов.

К тому же, добавил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины", это будет способствовать перехвату китайского влияния на Кремль. Потому что для Си Цзиньпина недопустимо, если Россия сможет продавать нефть и газ по завышенным ценам.

Поэтому, резюмировал он, происходит дестабилизация Китая перед визитом Трампа. А вероятная ликвидация иранского режима – это позитив для Украины. При условии, что этот конфликт не будет длиться месяцами и годами.

