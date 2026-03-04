Вечером 3 марта избрали нового верховного лидера Ирана, об этом написали СМИ. Им стал второй сын Али Хаменеи – Монжтаба Хаменеи. Однако министр обороны Израиля Исраэль Кац ответил на это заявление.
Читайте также После устранения Хаменеи: вероятна ли ликвидация Путина и как события в Иране пошатнули его безопасность
Что сказали в Израиле о новом верховном лидере Ирана?
Реакция Израиля и США на изменения в Иране подчеркивает напряженность в регионе и высокие риски для международной безопасности.
Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана уничтожения Израиля, угроз США, свободному миру и странам региона, а также угнетение иранского народа, будет однозначной мишенью для ликвидации,
– написал Кац.
Он отметил, что им не имеет значения, как будут звать нового лидера и где он будет прятаться. Они все равно будут продолжать действовать с полной силой. По словам министра, это делается, чтобы уничтожить "возможности режима и создать условия для иранского народа, чтобы он мог его свергнуть и заменить.
Что нового известно о конфликте между США и Ираном?
- В среду, 4 марта, Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции, которая пролетала над территорией Ирака и Сирии. Силы ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье успешно уничтожили ракету, а обломки упали в районе турецкой провинции Хатай.
- Также, 4 марта, вблизи побережья Шри-Ланки подводная лодка атаковала иранский военный корабль IRIS Dena, что привело к его затоплению. В результате инцидента по меньшей мере 101 член экипажа пропал без вести, еще 78 человек получили ранения, 32 из них госпитализированы, а общая численность моряков на борту составляла 180 человек.
- Израиль нанёс точный удар по подземному комплексу на окраине Тегерана, где, по данным ЦАХАЛ, иранские ученые работали над технологиями ядерного оружия. Удар стал результатом длительного отслеживания перемещений специалистов и позволил уничтожить объект без потерь среди гражданского населения.