Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

Иран атаковал Турцию: что известно?

В среду, 4 марта, системы наблюдения зафиксировали баллистическую ракету во время ее запуска с территории Ирана и прохождения воздушного пространства Ирака и Сирии. Боеприпас летел в направлении Турции.

Силам ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье удалось успешно уничтожить воздушную цель.

В Минобороны впоследствии выяснили, что обломки ракеты противовоздушной обороны упали в районе Дертьол турецкой провинции Хатай. В результате инцидента никто не пострадал.

Все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства будут приняты решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право реагировать на любые враждебные действия против нашей страны,

– добавили в турецком министерстве.

В то же время в Минобороны призвали все стороны воздержаться от действий, которые способны вызвать эскалацию конфликта в регионе, а также отметили, что консультации с НАТО и другими союзниками будут продолжаться и в дальнейшем.

Какие еще страны атаковал Иран?