Об этом сообщило Министерство обороны Турции.
Иран атаковал Турцию: что известно?
В среду, 4 марта, системы наблюдения зафиксировали баллистическую ракету во время ее запуска с территории Ирана и прохождения воздушного пространства Ирака и Сирии. Боеприпас летел в направлении Турции.
Силам ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье удалось успешно уничтожить воздушную цель.
В Минобороны впоследствии выяснили, что обломки ракеты противовоздушной обороны упали в районе Дертьол турецкой провинции Хатай. В результате инцидента никто не пострадал.
Все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства будут приняты решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право реагировать на любые враждебные действия против нашей страны,
– добавили в турецком министерстве.
В то же время в Минобороны призвали все стороны воздержаться от действий, которые способны вызвать эскалацию конфликта в регионе, а также отметили, что консультации с НАТО и другими союзниками будут продолжаться и в дальнейшем.
Какие еще страны атаковал Иран?
3 марта иранские военные атаковали ОАЭ. Вероятно, ударный беспилотник попал в консульство США в Дубае. Местная пресс-служба сообщила, что в результате удара возник пожар, пострадавших нет.
Также взрывы гремели на Кипре. Иранцы 2 марта поразили дроном-камикадзе британскую военную базу Акротири. Днем ранее на остров летело 2 баллистические ракеты, однако противовоздушной обороне удалось их перехватить на пути к цели.
Кроме того, министр МИД Ирана пригрозил европейским странам ракетными ударами. Он предупредил, что такое произойдет, если они присоединятся к военной операции США и Израиля против Ирана, мол, это будет рассматриваться, как соучастие в агрессии.