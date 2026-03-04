Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.
Іран атакував Туреччину: що відомо?
У середу, 4 березня, системи спостереження зафіксували балістичну ракету під час її запуску з території Ірану та проходження повітряного простору Іраку й Сирії. Боєприпас летів у напрямку Туреччини.
Силам ППО НАТО у Східному Середземномор'ї вдалось успішно знищити повітряну ціль.
У Міноборони згодом з'ясували, що уламки ракети протиповітряної оборони упали у районі Дертйол турецької провінції Хатай. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Всі необхідні кроки для захисту нашої території та повітряного простору будуть вжиті рішуче та без вагань. Нагадуємо, що ми залишаємо за собою право реагувати на будь-які ворожі дії проти нашої країни,
– додали у турецькому міністерстві.
Водночас у Міноборони закликали усі сторони утриматись від дій, які здатні спричинити ескалацію конфлікту у регіоні, а також наголосили, що консультації з НАТО та іншими союзниками триватимуть й надалі.
Які ще країни атакував Іран?
3 березня іранські військові атакували ОАЕ. Ймовірно, ударний безпілотник поцілив у консульство США у Дубаї. Місцева пресслужба повідомила, що внаслідок удару виникла пожежа, постраждалих немає.
Також вибухи гриміли на Кіпрі. Іранці 2 березня уразили дроном-камікадзе британську військову базу Акротирі. Днем раніше на острів летіло 2 балістичні ракети, однак протиповітряній обороні вдалось їх перехопити на шляху до цілі.
Крім того, міністр МЗС Ірану пригрозив європейським країнам ракетними ударами. Він попередив, що таке станеться, якщо вони приєднаються до військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, мовляв, це розглядатиметься, як співучасть в агресії.